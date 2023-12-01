الجمعة 01 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد البروكلي، ينقص الوزن ويحافظ على سلامة الجهاز العصبي ويحارب الحساسية

البروكلي، فيتو
البروكلي، فيتو

فوائد البروكلي، البروكلي من الخضراوات الشتوية التى لها عشاق كثيرون ويقدم بطرق مختلفة حيث يمكن طهيه ويمكن تقديمه مع السلطة.

وفوائد البروكلي، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

أهمية تناول البروكلي 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البروكلي من الخضروات المهمة التى لها مذاق مميز وقيمة غذائية عالية، وهو من عائلة الكرنب والقرنبيط وينتشر في الأسواق فى فصل الشتاء، ويجب تناوله طوال موسمها للاستفادة منه.

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العناصر الغذائية المهمة الموجودة في البروكلي 

واضاف السيد، أن البروكلي يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والماغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والكربوهيدرات والبروتينات والالياف وفيتامين سي وفيتامين ب.

فوائد البروكلي، فيتو 

فوائد البروكلي 

وتابع، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول البروكلي، ومن فوائد البروكلي:-

  • يحارب تكون الخلايا السرطانية، لما يحتويه من عناصر مضادة للأكسدة، توقف عمل الخلايا السرطانية بالجسم.
  • يعمل على تقوية وبناء عظام أطفالك، كما أنه يحميك من إمكانية الإصابة بهشاشة العظام عند التقدم في العمر، ويساعد على زيادة كثافة العظام، ويحمي من فقدان العظام من خلال العمل كحاجز ضد الأحماض الأيضية التي تشير الدراسات أنها تعمل على انهيار النسيج العظمي.
  • البروكلي غني بالألياف التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
  • يعمل البروكلي على تنظيم عمل الأمعاء والمعدة، لما يحتويه من نسبة عالية من الألياف، مما يجعله يساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، كما يساعد على تنظيفه من السموم، التي تتراكم به نتيجة الأطعمة الدسمة.
  • يحتوي البروكلي على عنصر الـ"جلوكورافانين" الذي يساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة وتعزيز صحة الجلد، وتجديد خلاياه.
  • يحافظ على سلامة الجهاز العصبي
    البروكلي غني بالمواد المضادة للأكسدة، كالفلافونويد، والكاروتينات، والتي تعمل على تخليص الجسم من الجذور الحرة، التي تهاجم خلايا الجسم لتدميرها.
  • له خصائص مضادة للالتهاب وللحساسية، وذلك لما يحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومركب قوي يعرف باسم "كايمبفيرول" الذي يسمح للجسم بمحاربة الالتهابات والحساسية، ولذلك هو الأفضل لحماية الجسم من التهابات الشتاء ونزلات البرد.
  • البروكلي غني بفيتامين C وفيتامين K وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه العناصر الثلاثة، لذلك فمن فوائد البروكلي المذهلة، أنه يعمل على تقوية الذاكرة ويزيد من معدلات الذكاء.
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البروكلي فوائد البروكلي أهمية تناول البروكلي العناصر الغذائية الموجودة في البروكلي الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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