الخميس 30 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الجوافة، غنية بفيتامين سي وتعزز المناعة في الشتاء

فوائد الجوافة، فيتو
فوائد الجوافة، فيتو

فوائد الجوافة، الجوافة من الفاكهة المميزة والشهيرة التى لها نكهة مميزة وعشاق كثيرين وهى تنتشر فى فصل الشتاء لقدرتها على تقوية المناعة.

وفوائد الجوافة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية واشتهرت بقدرتها على علاج نزلات البرد والأنفلونزا والسعال، وينصح بها الخبراء خاصة للصغار.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجوافة من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها عشاق كثيرين وقيمة غذائية عالية، وتؤكل الجوافة ببذورها لقيمتها الغذائية العالية وذلك على عكس ما يعتقد  البعض.

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أهمية الجوافة للصحة

 وأضافت استشارى التغذية العلاجية، أن الجوافة هى بديل البرتقال لمرضى فرح المعظة، حيث تحتوى الجوافة على فيتامين سي بأضعاف الموجود فى البرتقال، وبالتالى يجب تقديمها يوميا للصغار فى فصل الشتاء لتقوية مناعتهم حيث أن فيتامين سي من أهم العناصر المهمة لتقوية المناعة.

 

القيمة الغذائية الموجودة في الجوافة 

وتابعت، أن الجوافة تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين سي ونسبة عالية من الألياف والبروتينات، وبالتالى تناولها ضروري للصحة.

فوائد الجوافة، فيتو 

فوائد الجوافة 

وأوضحت  استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد الجوافة:-

  • تساعد في خفض مستوى ضغط الدم.
  • تعزز من صحة الجهاز الهضمي لأنها تنظم عملية الهضم وتعالج عسر الهضم وتمنع الإمساك وتنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.
  • تحسن من صحة الغدة الدرقية.
  • تعزز من صحة العينين وتقوية النظر.
  • تساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • تساعد في الوقاية من السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية.
  • الجوافة مهمة لصحة الجلد وتعزيز جمال البشرة لأن المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الموجودة في الجوافة يمكن أن تساعد في إبطاء شيخوخة الجلد، وعلاج حب الشباب.
  • الاستهلاك المعتدل للجوافة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب، لأنها تخفض ضغط الدم، والكوليسترول السيئ وتعمل على زيادة الكوليسترول الجيد، مما يجعلها من أفضل الفواكه لكبار السن.
  • تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي.
  • مهمة في عمليات إنقاص الوزن لأن الجوافة مليئة بالألياف ومنخفضة في السعرات الحرارية، مما يجعلها وجبة خفيفة لمن يريدون فقدان الوزن.
  • تقوى العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • تساعد في نمو وتقوية العضلات لاحتوائها على البوتاسيوم.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • مهمة لصحة الحوامل حيث تساعد في تغذية الجنين وتحمى من تشوهات الأجنة.
  • تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم، حيث تساعد الجوافة في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.
  • تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
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الجوافة فوائد الجوافة أهمية الجوافة القيمة الغذائية الموجودة في الجوافة الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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