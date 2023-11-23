فوائد البروكلي، يحمي من السرطان ويقوي العظام

فوائد البروكلي، من الخضروات النباتية من الفصيلة الصليبية، وتعتمد فوائد البروكلي على ما يحتوي عليه من العديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامينات C و K و E، والمعادن مثل الكالسيوم والحديد، والألياف.

فوائد البروكلي

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد البروكلي عديدة وهامة لبناء الجسم، ودعم مختلف أجهزته، وفيما يلي بعض من فوائد البروكلي الصحية:

الوقاية من السرطان:

يحتوي البروكلي على مركبات نباتية تسمى الجلوكوزينولات، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد ثبت أنها تساعد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون وسرطان المعدة وسرطان الثدي.

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تعزيز صحة القلب:

يحتوي البروكلي على مركبات نباتية أخرى تسمى مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد ثبت أنها تساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما أنه يحتوي على إنزيم يسمى البروتياز، والذي يساعد على تكسير البروتينات في الطعام، مما قد يساعد في تحسين الهضم.

دعم صحة العظام:

يحتوي البروكلي على الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام. كما أنه يحتوي على فيتامين K، والذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

تعزيز جهاز المناعة:

يحتوي البروكلي على فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يلعب دورًا مهمًا في صحة جهاز المناعة. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية أخرى لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في دعم جهاز المناعة.

طريقة عمل شوربة البروكلي بالكريمة

شوربة البروكلي بالكريمة

طريقة عمل شوربة البروكلي، من الوصفات المميزة للبروكلي، والشوربة هي الطبق الأفضل خلال فصل الشتاء؛ فهي التي تمنح الجسم الدفء والطاقة، ويفضل اختيار مكوناتها بعناية، لتكون قيمتها الغذائية أيضا عالية.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، وصفة ميزة لطبق شوربة البروكلي التي تتوافر فيه كل المزايا السالف ذكرها.

المكونات:

ربع كوب زبدة

نصف بصلة مفرومة ناعم

٢ فص ثوم، مدقوق

كوب حليب

كوب كريما

٣ اكواب مرق دجاج

ربع كوب نشا

رشة جوزة الطيب

٢ ورق غار

حبة جزر، مقطعة مكعبات صغيرة

راس بروكلي مقطع وردات صغيرة

كوبين جبن شيدر مبشور

ملح وفلفل

طريقة التحضير:

يشوح البصل والثوم مع الزبدة الى ان يذبل البصل.

يضاف الحليب والكريمة، ثم يذاب النشا مع المرق ويضاف للخليط.

يتبل الكل بالملح والفلفل، جوزة الطيب وورق الغار ثم يغلى المزيج الى ان يتكاثف.

يضاف البروكلي والجزر ويقلب الكل جيدا.

يضاف الجبن الشيدر، ويقلب إلى أن يذوب وتنضج الخضروات.

تقدم الشوربة مع الخبز المحمص وبالهنا والشفا.