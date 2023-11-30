أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يرد على أنباء انتقال زيزو للشباب السعودي.. و3 تعادلات في الدوري الممتاز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

الزمالك، رد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، على أنباء اقتراب أحمد سيد زيزو من الانتقال إلى فريق الشباب السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وانتشرت تقارير صحفية سعودية خلال الساعات الماضية بأن نادي الشباب دخل في مفاوضات جادة مع مسئولي الزمالك لضم زيزو في الميركاتو الشتوي المقبل.

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اتحاد الكرة، قامت رابطة الأندية المحترفة بتعديل مواعيد مباريات الأسبوع التاسع من جدول الدوري المصري الممتاز.

وتأجلت مباريات الأسبوع التاسع، والتي كان من أبرزها إقامة مباراة الزمالك والمصري يوم الخميس على استاد برج العرب 14 ديسمبر.

دوري أبطال إفريقيا، عقد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي جلسة مع كبار الأهلي من أجل مساعدته في (تفويق) الفريق قبل مباراة يانج أفريكانز السبت القادم في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الدوري المصري، تعادل فريق الجونة مع نظيره طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدف الجونة اللاعب راندريانانانتيناينا في الدقيقة 43، وخطف محمد فتح الله التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

تعادل فريق المقاولون العرب مع مضيفه فاركو بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وسجل أحمد شريف هدف فريق فاركو في الدقيقة 33، بينما تعادل عماد ميهوب لفريق المقاولون في الدقيقة 65.

انتهت مباراة الاتحاد السكندري وضيفه زد إف سي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وسيطر فريق زد إف سي على الكرة في معظم أوقات المباراة، وشكل خطورة على مرمى الاتحاد السكندري عبر الثنائي مصطفى زيكو وديلسون كاموني ورأفت خليل الذي شارك في الشوط الثاني.

انسحب لاعبو فريق تليفونات بني سويف من مباراة الترسانة التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم في دوري القسم الثاني بسبب عدم صرف المستحقات الخاصة بهم من قبل الإدارة.

وتواجد فريق الترسانة بشكل منفرد في الملعب مع طاقم التحكيم قبل أن يحتسب الحكم الفوز لفريق الشواكيش.

الدوري السعودي، فاز فريق أهلي جدة على نظيره أبها بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة 15 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

قرر علاء ميهوب، مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك، أمس الأربعاء، بهدفين دون رد في بطولة الدوري الممتاز.

وقام علاء ميهوب بتعنيف اللاعبين بشدة بعد انتهاء اللقاء وأكد لهم أن إيقاف المستحقات ليس بسبب الهزيمة من الفريق الأبيض خاصة مشيرا إلى أن أي فريق معرض للخسارة ولافتا إلى أن قراره جاء لظهور اللاعبين بمستوى سيئ وأنهم لم يظهروا الروح القتالية داخل الملعب.

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عبر تقرير تحدثت فيه عن محاولات ريال مدريد للتعاقد مع الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

وبحسب الصحيفة فإن مبابي (24 عاما) وهالاند (23 عاما) هما الاسمان الصحيحان فيما يتعلق بانتقالات ريال مدريد.

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، يوم الأحد القادم، وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني الليجا.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يطلق فيها الحكم صافرته لمباراة ضد برشلونة هذا الموسم، بعد أن حكم لصالح البلوجرانا بالفعل في الجولة الخامسة من الفوز 5-0 على أرضه أمام بيتيس، كما سيقود المباراة الأولى لفريق أتلتيكو مدريد هذا الموسم.