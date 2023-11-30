علاء ميهوب يقرر إيقاف مستحقات لاعبي فيوتشر بعد الخسارة من الزمالك

قرر علاء ميهوب، مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك، أمس الأربعاء، بهدفين دون رد في بطولة الدوري الممتاز.

وقام علاء ميهوب بتعنيف اللاعبين بشدة بعد انتهاء اللقاء وأكد لهم أن إيقاف المستحقات ليس بسبب الهزيمة من الفريق الأبيض خاصة مشيرا إلى أن أي فريق معرض للخسارة ولافتا إلى أن قراره جاء لظهور اللاعبين بمستوى سيئ وأنهم لم يظهروا الروح القتالية داخل الملعب.

وطالب ميهوب جميع اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة والتي تشهد مشاركة الفريق بدور المجموعات للبطولة الكونفدرالية ومباريات الدوري وكذلك بطولة السوبر المصري في الإمارات.

Advertisements

ولم يكتفِ علاء ميهوب الذي ظهر عليه علامات الغضب من اللاعبين بعد الهزيمة أمام الزمالك بإيقاف المستحقات بل أصدر قرارا بخصم جزء من مستحقات بعض اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء وظهروا بعيدين عن مستواهم.

موعد مباراة فيوتشر القادمة

يستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهته القادمة أمام الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية بعد هزيمته من الزمالك بثنائية نظيفة.

ويحل فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيى نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز في أولى مواجهاته بدور المجموعات امام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف.