الاتحاد السكندري يتعادل مع زد سلبيا في الدوري الممتاز (صور)

انتهت مباراة الاتحاد السكندري وضيفه زد إف سي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وسيطر فريق زد إف سي على الكرة في معظم أوقات المباراة، وشكل خطورة على مرمى الاتحاد السكندري عبر الثنائي مصطفى زيكو وديلسون كاموني ورأفت خليل الذي شارك في الشوط الثاني.

بينما كانت أخطر هجمات فريق الاتحاد السكندري في اللقاء عبر بنجامين بواتينج في الشوط الأول والذي انفرد بمرمى زد وأهدر كرة هدف مؤكد.

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تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب.

خط الوسط: عمر الوحش، مورو ساليفو، ناصر ناصر.

خط الهجوم: بنجامين بواتنج، رجب عمران، جوب مابولولو.

تشكيل زد أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير - محمد إسماعيل - علي جمال - مصطفى العش.

خط الوسط: بيتر ميتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - ديلسون كاموني.

ترتيب الاتحاد وزد في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الخامس برصيد 12 نقطة جمعهم فى 7 مباريات حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما زد بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي، فيحتل المركز الثالث حيث حصد 13 نقطة من 7 مباريات خاضها وفاز زد فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات ولم يذق زد طعم الهزيمة حتى الأن وسجل لاعبيه 11 هدف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.