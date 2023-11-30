الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري يتعادل مع زد سلبيا في الدوري الممتاز (صور)

الاتحاد وزد، فيتو
الاتحاد وزد، فيتو

انتهت مباراة الاتحاد السكندري وضيفه زد إف سي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وسيطر فريق زد إف سي على الكرة في معظم أوقات المباراة، وشكل خطورة على مرمى الاتحاد السكندري عبر الثنائي مصطفى زيكو وديلسون كاموني ورأفت خليل الذي شارك في الشوط الثاني.

بينما كانت أخطر هجمات فريق الاتحاد السكندري في اللقاء عبر بنجامين بواتينج في الشوط الأول والذي انفرد بمرمى زد وأهدر كرة هدف مؤكد.

Advertisements

تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب.

خط الوسط: عمر الوحش، مورو ساليفو، ناصر ناصر.

خط الهجوم: بنجامين بواتنج، رجب عمران، جوب مابولولو.

تشكيل زد أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير - محمد إسماعيل - علي جمال - مصطفى العش.

خط الوسط: بيتر ميتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - ديلسون كاموني.

ترتيب الاتحاد وزد في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الخامس برصيد 12 نقطة جمعهم فى 7 مباريات حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما زد  بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي، فيحتل المركز الثالث حيث حصد 13 نقطة من 7 مباريات خاضها  وفاز زد فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات ولم يذق زد طعم الهزيمة حتى الأن وسجل لاعبيه 11 هدف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتحاد السكندري زد اف سي الاتحاد الدوري الممتاز

مواد متعلقة

تعادل سلبي بين الاتحاد وزد بالشوط الأول في الدوري الممتاز

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

موعد مباراة فاركو ضد المقاولون في الدوري المصري والقناة الناقلة

طلائع الجيش يلتقي الجونة في مباراة متكافئة بالدوري المصري

الأكثر قراءة

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

علاء ميهوب يقرر إيقاف مستحقات لاعبي فيوتشر بعد الخسارة من الزمالك

بدء التحقيق مع شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

جمال شعبان يحذر من إهمال عادة يومية تتسبب في الإصابة بالجلطات والوفاة

ضبط الراقصة فرسة في أحد الكباريهات

Advertisements

منوعات

المزيد

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جنين.. كل ما تريد معرفته عن مخيم اللاجئين المكتظ بالسكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصيحة مهمة من أمين الفتوى للأزواج بسبب كثرة حلف الطلاق

حكم حلق اللحية، اعرف آراء الفقهاء

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية