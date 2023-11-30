آس الإسبانية تكشف موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عبر تقرير تحدثت فيه عن محاولات ريال مدريد للتعاقد مع الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

وبحسب الصحيفة فإن مبابي (24 عاما) وهالاند (23 عاما) هما الاسمان الصحيحان فيما يتعلق بانتقالات ريال مدريد.

وأشارت إلى أنهما اللاعبان الأعلى من حيث القيمة السوقية (180 مليون يورو لكل منهما).

صفقة مبابي إلى ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن مبابي وهالاند في وضع تعاقدي مختلف جذريًا، على الرغم من أن كلاهما يفضل الانضمام لصفوف ريال مدريد.

Advertisements

وسيكون مبابي متاحا مجانا الصيف المقبل حيث ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان، ويمكن التفاوض معه بداية من يناير 2024 دون موافقة ناديه.

وقالت "آس": إن باريس سان جيرمان يستبعد حاليًا تقديم عرض تجديد لنجمه مبابي لأنه ليس في عجلة من أمره ونيته هي فقط أن يلتزم مبابي بما تم الاتفاق عليه بتفعيل البند الذي يمدد عقده لمدة عام آخر حتى 2025.

ونقلت أن باريس سان جيرمان أعلن بشكل غير رسمي: "من المستحيل أن ندفع لمبابي المزيد".

وأكدت "آس" أن ريال مدريد يقدر، بشكل عام، المتغيرات التي ستترتب على التعاقد مع مبابي.

وسيكون مبابي في المركز الأول من حيث جدول الرواتب، رغم أن هذا التأثير سيحدث أيضًا مع هالاند.

وكشفت أن ريال مدريد يخطط لدفع راتب سنوي يبلغ 35 مليون يورو صافيًا لكيليان مبابي.

لكن، في المقابل، سيتعين على مبابي أن يلعب في المكان الذي يلعب فيه فينيسيوس جونيور الآن.

موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد

وفيما يتعلق بالنرويجي هالاند ذكرت الصحيفة أنه يمكن للاعب النرويجي تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المبلغ الذي يسمح للهداف هالاند بالرحيل لا يزيد عن 250 مليون يورو.

وسينخفض ​​هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.

ووفقا للصحيفة فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.

وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



