الكشف عن حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، يوم الأحد القادم، وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني الليجا.

حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وكشف الاتحاد الإسباني عن الحكم الذي سيدير مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ووقع الاختيار على سانشيز مارتينيز، وقد تواجد الحكم الإسباني في يوم أمس الأربعاء، لتحكيم مباراة جالطة سراي ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يطلق فيها الحكم صافرته لمباراة ضد برشلونة هذا الموسم، بعد أن حكم لصالح البلوجرانا بالفعل في الجولة الخامسة من الفوز 5-0 على أرضه أمام بيتيس، كما سيقود المباراة الأولى لفريق أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

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كما أن هذه هي المرة الثانية له في مسيرته التحكيمية لقيادة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، والمباراة السابقة كانت أيضًا في ملعب برشلونة، والتي انتهت بفوز برشلونة 1-0. وكان فيران توريس هداف المباراة. وقد كان ذلك يوم 23 أبريل الماضي.

وسبق للحكم أن قاد ثلاثين مباراة لبرشلونة، محققًا 23 فوزًا وتعادلين وخمس هزائم. وتعود الهزيمة الأخيرة إلى كلاسيكو الموسم الماضي في سانتياغو برنابيو عندما خسر الكتالونيون بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

كما أنه تولى قيادة 19 مباراة لفريق أتلتيكو مدريد، محققًا رقمًا قياسيًا بـ 10 انتصارات وستة تعادلات وثلاث هزائم.

5 معلومات عن برشلونة في ذكرى تأسيسه الـ 124

-في عام 1957 افتتح ملعب النادي حاملا اسم «الكامب نو»، والذي يعتبر من أكبر ملاعب كرة القدم في العالم، إذ يتسع لأكثر من 90 ألف متفرج، لم يُمثِّل افتتاح ملعب كامب نو فألًا حسنًا للفريق الكاتلوني، فقد شهدت الفترة الممتدة من عام 1958 وحتى عام 1978 غياب النادي عن منصات التتويج المحلية.

-الحقبة التاريخية للبلوجرانا في عهد جواردويلا في الفترة من 2008 إلي 2013 حقق الفريق العديد من الألقاب من ضمنها لقبي دوري أبطال أوروبا.

-أول فريق أوروبي يحقق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا بنفس الموسم مرتين وكان ذلك بموسمي 2008- 09 و2014- 15.

-النادي الوحيد في أوروبا الذي حقق ست بطولات رسمية في عام واحد، وبالتحديد في سنة 2009.

-الهداف التاريخي للفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.