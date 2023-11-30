أهلي جدة يفوز على أبها بسداسية في الدوري السعودي

الدوري السعودي ، فاز فريق أهلي جدة على نظيره أبها بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة 15 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز جابرييل فيجا الهدف الأول لأهلي جدة في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

ونجح فراس البريكان في إحراز الهدف الثاني لأهلي جدة في الدقيقة 22، وأضاف أيضًا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 27 من عمر الشوط.

ولم يكتفِ أهلي جدة بالثلاثية ليضيف فرانك كيسييه الهدف الرابع للراقي بالدقيقة 38.

وعزز جارييل فيجا مهرجان الأهداف لأهلي جدة ليضيف الهدف الخامس مع نهاية الشوط الأول.

وأضاف رياض محرز الهدف السادس لأهلي جدة في الدقيقة 64.

أهلي جدة، فيتو

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