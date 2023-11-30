الزراعة: تدريب 22 مبعوثا من 14 دولة إفريقية في مجال تمكين المرأة الريفية

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال البرنامج التدريبي في مجال تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر وذلك في الفترة من 11/11/2023 إلى 30/11/2023 بمشاركة (22) متدربا ومتدربة من (14) دولة إفريقيا (إفريقيا الوسطي - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - بوركينا فاسو - جزر القمر - زامبيا - زيمبابوي - سيراليون - كونغو برازافيل - ليبريا - مالاوي - مالي - كوتيفوار - مدغشقر ).



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وقام الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة بحضور مراسم ختام الدورة وتسليم المتدربين شهادة التدريب نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ونقل "موسى" تحيات وزير الزراعة للمتدربين وقال: إن البرنامج التدريبي يهدف الى تنمية مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتمكين المرأة الريفية.



وقد اشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات نظرية حول دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية والريفية المستدامة بالإضافة إلى الشق العملي والذي اشتمل على زيارات ميدانية إلى مشروعات تنموية كالسياحة الريفية والبنك الزراعي لمعرفة تمويل المشاريع الصغيرة كما تضمن البرنامج بعض الجولات السياحية وذلك لإلقاء الضوء علي أهم المعالم التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر على مر العصور مثل زيارة الأهرامات بالجيزة ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي والمسرح الروماني.



وأشاد المشاركين بالبرامج من حيث تغطيته لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف علي الخبرات المصرية في مجال " تمكين المرأة الريفية من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر " وكذا أشاد السادة المتدربين بتنظيم وتنفيذ البرنامج علي الوجه الأكمل, كما توجهوا بالشكر لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ البرامج

وتجدر الإشارة إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر، قرارا بتكليف الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بالعمل رئيسًا للإدارة المركزية للحجر الزراعي، بعد خلو المنصب بوفاة الدكتور أحمد العطار الرئيس السابق للحجر الزراعي المصري.

رفض إدخال أي شحنات قمح مصابة بفطر الأرجوت

وشغل موسى منصب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي خلال عام 2016 قبل أن يقال من منصبه في أغسطس من نفس العام خلال تواجده في مهمة عمل رسمية بأستراليا بقرار من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق على خلفية رفض موسى دخول شحنات القمح المصابة بفطر الأرجوت لمخالفتها لتشريعات الحجر الزراعي المصري، وذلك خلال الأزمة التي ضربت القطاع الزراعي وقتها بعد رفض كثير من خبراء الزراعة في مصر إدخال أي شحنات قمح مصابة بفطر الأرجوت، لحماية البيئة الزراعية في مصر والصحة النباتية من انتشار الفطر وآثاره السلبية على زراعات الحبوب خاصة القمح وأيضا أضراره على الصحة العامة في حالة زيادة تواجده في الحبوب عن النسب المقررة في دستور الغذاء العالمي.