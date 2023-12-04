بتكلفة 60 مليون دولار ومساحة 100 فدان.. تفاصيل أول ميناء جاف في مصر.. وخبراء: مخزن خلفي للموانئ البحرية

ميناء أكتوبر الجاف، تحرص الدولة المصرية في التوسع في إنشاء الموانئ الجافة في المناطق الصناعية بهدف تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتسهيل عملية نقل البضائع داخل وخارج البلاد من خلال شبكة الطرق والمحاور الجديدة التي تقوم الدولة بإنشائها بهدف تيسير الحركة المرورية للبضائع والركاب.

يعد ميناء أكتوبر الجاف أول ميناء جاف في مصر افتتاحه رسميًا في 15 يوليو 2023، وتعتمد خطة إدارة الميناء على الشراكة بين القطاع العام والخاص، واكتسب الميناء أهميته من خلال القدرة الهائلة على تخزين البضائع المستوردة للمستثمرين والإفراج عنها حسب الطلب ويتيح الميناء خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات الشحن والتفريغ وفحص الحاويات المبردة.

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بلغت تكلفة إنشاء ميناء أكتوبر الجاف 60 مليون دولار على مساحة 100 فدان، ويقع الميناء على بعد 25 كيلومتر غرب المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، وتم ربط الميناء بشبكة السكك الحديد من خلال وصلة مع خط القاهرة-إيتاي البارود.

نقل البضائع من خلال السكك الحديد،فيتو

تعتمد عملية تشغيل الميناء على وجود شراكة بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل وشركة ميناء أكتوبر الجاف والتي تعبر عن تحالف بين شركتي السويدي إلكتريك وشركة دي بي شنكر العالمية وتهدف عملية الشراكة في التشغيل إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبير للشركات الخاصة في مجال الإدارة بهدف إحداث طفرة في عملية التشغيل.

الدكتور حسن مهدي خبير النقل وأستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس أكد لـ "لفيتو" على الأهمية الكبير لميناء أكتوبر الجاف في زيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ الإسكندرية (الدخلية-المكس-وميناء الإسكندرية) في إطار خطة الدولة لما يسمى بميناء الإسكندرية الكبير.

خبير النقل: ميناء أكتوبرالجاف يقلل من تكدس البضائع بموانئ إسكندرية البحرية

وأشار خبير النقل إلى أن الدولة تهدف من خلال مشروع ميناء الإسكندرية الكبير إلي ربط الثلاث موانئ الموجودة بالإسكندرية وميناء أكتوبر الجاف من خلال خط سكة حديد بهدف تقليل تكدس البضائع في الموانئ البحرية وسرعة نقلها إلى الميناء الجاف بأكتوبرمما يسهل عملية دخول البضائع إلى السوق المحلية بصورة أسرع وبقدرة أعلى.

وأضاف الدكتور حسن مهدي أن الميناء الجاف يعد مخزنا خلفيا للموانئ البحرية يتم من خلال القيام بتخزين البضائع وإجراء عمليات التفتيش والفحص، مما يزيد من قدرة الموانئ البحرية على استيعاب كميات أكبر من البضائع على عكس الموانئ الجافة التي توفر مساحات أكبر من التخزين نتيجة المساحة الكبيرة التي توفرها الموانئ الجافة وقلة تكلفة إنشائها.

الدكتور حسن عطية: الموانئ لها دور كبير في استعادة السيطرة على الأسواق المصرية

وأوضح خبير النقل أن الموانئ المصرية لها دور كبير في عملية إعادة ضبط الأسواق من خلال سرعة سلاسل الإمدادات بالبضائع للأسواق المختلفة داخل الدولة بالإضافة إلى توزيع البضائع في الأسواق بصورة أكثر توازن بحيث لا يقتصر تواجد بعض المنتجات على منطقة دون أخرى بشكل أمن وسريع.

وقال الدكتور حسن مهدي إن عملية الإدارة التي تعتمد عليها مصر في إدارة الموانئ المصرية بالشراكة مع الإدارة الأجنبية سوف يسهم في عملية التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرة الإدارة الأجنبية الكبيرة في تسهيل إجراءات دخول البضائع وخروجها من الموانئ وسهولة نقلها إلى الأسواق.

تهدف الدولة من استخدام السكك الحديدية في نقل البضائع من ميناء أكتوبر الجاف إلى استغلال القدرة الهائلة لنقل البضائع من خلال عربات السكة الحديد بالإضافة إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق من أجل الحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

ميناء أكتوبر الجاف،فيتو

مواصفات ميناء أكتوبر الجاف

يحتوي الميناء في بنيتة التخطيطية على عشر مباني تتنوع فيها الخدمات مابين (إداري– الإسعاف – المثمنين – الكشف – الإطفاء – الجمارك – المصالح الحكومية ) بالإضافة إلي ساحة تداول على مساحة 60 فدانا ويضم الميناء ساحة انتظار للشاحنات، وساحة انتظار سيارات سعة 50 سيارة ومستودعا جمركيا.

وتبلغ طاقة التداول في ميناء أكتوبر 720 حاوية، بينما تبلغ السعة التخزينة 260 ألف حاوية و5 خطوط للسكة الحديد بإجمالي أطوال 4.8 كيلو متر وبلغت شبكة الطرق الداخلية للميناء 70 ألف كليو متر مربع.

ميناء أكتوبر الجاف ساهم في خلق فرص عمل جديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة لها حيث وفر الميناء 3500 فرصة منها 3000 فرصة عمل خارج الميناء بالإضافة إلى 500 فرصة للعمل داخل الميناء ودعم المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر من خلال توفير الاحتياجات اللازمة للعملية الصناعية من المواد الخام وتصدير المنتج النهائي إلى الخارج.

وحصل ميناء أكتوبر على جائزة البنك الأوروبي لإعادة الإعماروالتنمية في مصر في إطار برنامج المدن الخضراء كأول ميناء جاف مصري يحصل على هذه الجائزة وتسعي الإدارة المشتركة في الميناء على تبني الأفكار الجديدة في عملية إدارة الميناء من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة في الحفاظ على البيئة والمناخ.

وزير النقل فيتو

كامل الوزير: نستهدف تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد في تصريحات صحفية على أن الهدف من مشروعات النقل الجديدة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور، كان المحور الأول منها هو هو خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعي/ الزراعي/ التعديني/ الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم هذه الممرات ممر السخنة/الإسكندرية اللوجيستى والذى يبدأ من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط يربطهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع مرورًا بالميناء الجاف فى العاشر من رمضان والذي يربطه بهذا المحور خط سكك حديد القاهرة / السويس فى منطقة الروبيكى وصولًا إلى منطقة بلبيس.

ميناء أكتوبر،فيتو

الهيئة العامة للموانئ: الميناء الجاف بأكتوبر يتيح تخزين البضائع المستوردة لصالح المستثمرين

أشارت الهيئة العامة للموانئ الجافة والبرية التي تميز الميناء الجاف بأكتوبر بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة بالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها. يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.

الدور المحوري للموانئ الجافة في جذب الاستثمارات الأجنبية

تؤدي الموانئ الجافة دورا محوريًا في جذب العديد من الاستثمارات الخارجية نتيجة تسهيل نقل البضائع التي يتم انتاجها محليا وتُصدر الي الخارج وخصوصا في الحاصلات الزراعية التي تحتاج الى سرعة في تصديرها حتى لا تتأثر بعامل الانتظار داخل الموانئ البحرية بما توفره الموانئ الجافة من سرعة في نقل المحصول من الفلاح الى الموانئ البحرية تمهيدًا للتصديرها خارجيًا وهذا ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال خطتها الشاملة للتنمية.

ووفقًا لدراسة علمية عن الموانئ الجافة في مصر حددت تنوع الموانئ المصرية ما بين موانئ تجميع المواد الخام حيث يتم فيها نقل مكونات العملية الإنتاجية بكميات كبيرة وتهدف إلى تقليل تكاليف النقل بالإضافة إلى الحصول على أسعار أفضل لهذه المكونات ويتم نقلها من خلال الموانئ الى المصانع، وأيضا موانئ لتجميع السلع المصنعة ويتم عمل هذه الموانئ في المناطق ذات الكثافة الصناعية حيث يتوسط هذه المصانع ميناء بري يقوم بتجميع إنتاج هذه المصانع وإرساله إلى الأسواق.