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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة الموانئ المصرية (صور)

محافظ شمال سيناء،
محافظ شمال سيناء، فيتو

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والوفد المرافق له، في مكتبه في مدينة العريش.

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة الموانئ المصرية

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به الموانئ المصرية في تقديم الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين وتيسير عبور شاحنات المساعدات والوقود وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين الفلسطينيين.

وأكد المحافظ علي قيام المحافظة بجميع أجهزتها بدور كبير في دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال استقبال المساعدات وتجهيزيها لإدخالها إلى قطاع غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات السيناوية، وتقديم الدعم للفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، على المرور على موانئ الهيئة "رفح - العوجة - طابا" للتأكد من جاهزيتها لتقديم كافة أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتقديم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور لكافة المعونات والمساعدات والمعدات إلى الجانب الفلسطيني وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى تقديم الدعم والعون لهم وإعفائهم من رسوم العبور.

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