تفاصيل تطوير ميناء سفاجا البحري.. خطوط ملاحية جديدة.. جذب المزيد من تجارة الترانزيت.. والتعاون مع مستثمرين في الإدارة والتشغيل

تخطط وزارة النقل لتحويل ميناء سفاجا البحري إلى ميناء محورى يقود الصادرات المصرية وخاصة من المعادن، وذلك لقرب الميناء من مصادر التصدير ومن المناجم وللتيسير على الصادرات فى هذا المجال.

ويتنافس على تشغيل ميناء سفاجا العديد من الشركات العالمية منها الشركة الفائزة بالمحطة الجديدة وهى موانئ أبوظبي والتي تعمل على تحويل الميناء إلى ميناء محورى ونفس الوقت متوقع أن تتنافس شركات أخرى على بعض الأرصفة بنفس الميناء، الأمر الذى يجعل الميناء وجهة للمستثمرين الأجانب والمصريين.

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موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ

كما أكد وزير النقل أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الإدارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وشدد الوزير على ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) والتي ترتكز على الميناء والسكك الحديدية وذلك للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفًا أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة، وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية خاصة وأن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعددها 25 ميناءً جافا ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لـ 7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وترأس وزير النقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023، كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 2.628 مليار جنيه مقابل 1.415 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 85.7 % وصافى أرباح الشركة مبلغ 1.632 مليار جنيه مقابل 673.962 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 142.2 %.

جذب 3 خطوط ملاحية جديدة

وأكد وزير النقل خلال أعمال الجمعية ضرورة التطوير المستمر للمحطة، مشيدًا بقيام المحطة بجذب 3 خطوط ملاحية جديدة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون المحطة جاذبة باستمرار للاستثمار مع الاستغلال الأمثل لكافة المساحات داخل الميناء والمحطة بما يساهم في زيادة الدخل وربط المحطة بالمنطقة اللوجستية في دمياط الجديدة على أن تتمتع المنطقة بالصناعات التكميلية التي تساهم في إعطاء قيمة مضافة وخدمة حركة التجارة مثل مصانع الحاويات والكارتون والتغليف والتعبئة وغيرها من الصناعات التكميلية.

وأكد ضرورة عقد اجتماعات دورية بين إدارة المحطة والعاملين بها وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وأنه لا أرباح إلا للشركات التي تحقق أرباح فقط وضرورة التكامل المستمر بين المحطة والميناء واستمرار تسهيل دخول الشاحنات إلى الميناء والمحطة وإتخاذ كافة الآليات التي تساهم في رفع كفاءة طاقة التفريغ والشحن وتقليل مكوث السفن على الأرصفة بالإضافة إلى تأهيل وتطوير المحطة بشكل مستمر لتقديم أعلى المستويات في هذا المجال لتصبح محطة ذكية وكذلك التدريب والتأهيل المستمر للمحطة وتدريب العاملين على أحدث أنظمة العمليات والتشغيل وزيادة الأعماق بالمحطة والعمل على زيادة حصتها من تجارة الترانزيت.

وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023، كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 656.499 مليون جنيه مقابل 447.645 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 46.7 % وصافى أرباح الشركة مبلغ 184.215 مليون جنيه مقابل 90.668 مليون جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 103.2 %.

كما تم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية فى مجالات التخزين والنقل والتخليص الجمركى.

وتأسست الشركة فى الخامس عشر من ديسمبر عام 1943 حيث تدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة فى تخزين كافة البضائع والحاويات فى موانئ الإسكندرية، الدخيلة، دمياط، السويس، نويبع، الأدبية، سفاجا بالإضافة إلى المستودع الجمركى العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركى العام بالقبارى، كما تمتلك الشركة أسطول ضخم من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأى موقع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

موارد بشرية مميزة

وتنتهج الشركة أسلوبا إداريا حديثا متضمن أهداف محددة تسعى لإنجازها تباعا والتى يتم تحديثها بما يتماشى مع كافة الظروف الخارجية المحيطة، والشركة لديها موارد بشرية مميزة فى كافة الأنشطة لتكفل ريادتها فى هذا المجال.

وفي اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023، كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 81.325 مليون جنيه مقابل 74.266 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 9.5% وصافي أرباح الشركة مبلغ 364.899 مليون جنيه مقابل 179.818 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 102.9 %.

وتم التأكيد خلال الجمعية العامة على استمرار التطوير والتحديث المستمر بالشركة التي تعتبر شركة رائدة في مجال الوكالة البحرية والقيام بأعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركي ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحري والبري في داخل وخارج البلاد وتملك وتأجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذلك تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص وهي وكيل شركة الجسر العربي للملاحة.