أبرز مزايا إنشاء ميناء القنطرة الجاف.. تخفيف الضغط على الموانئ البحرية.. تسهيل التبادل التجاري.. وخبراء: يخلق مجتمعات عمرانية جديدة وفرص عمل

ميناء القنطرة شرق الجاف، تسعي الدولة إلي تحقيق تنمية اقتصادية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الموانئ الجافة لتخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتسهيل عملية التبادل التجاري واستغلال شبكة الطرق والمحاور الجديدة في نقل البضائع من الموانئ.

وفي إطار ذلك صدق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس على استصدار قرار بإنشاء ميناء القنطرة الجاف بالمنطقة الصناعية شرق بمحافظة الإسماعيلية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على جعل مصر مركزًا تجاريًا للتجارة العالمية.

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%89 حصة شركة NSC للموانئ بميناء القنطرة شرق الجاف

وفي تصريحات صحفية للرئيس التنفيذي لشركة NSC للموانئ الجافة ورئيس جمعية مستثمري القنطرة أكد على بدء إجراءات التأسيس الإداري لميناء القنطرة شرق الجاف وجاءت مساهمة وزارة النقل بـ 8 %، بالإضافة الي مساهمة هيئة قناة السويس بـ 3 % وباقي المساهمة تمتلكه شركة NSC للموانئ.

اللواء عادل الخولي خبير النقل وعضو الجمعية العامة للنقل البري أكد لـ "فيتو" أن أي تعمير في سيناء يعد موضوع غاية الأهمية وأمن قومي لمصر من أجل الحفاظ على الحدود المصرية الشمالية بالتنمية العمرانية والتجارية، موضحا أن الموانئ الجافة تعتبر من أهم محاور التنمية بمنطقة سيناء نظرًا لما توفره الموانئ من متطلبات اقتصادية كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي في ظل توجه الدولة المصرية للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز.

اللواء عادل الخولي،فيتو

اللواء عادل الخولي: ميناء القنطرة الجاف يخدم المنطقة الصناعية بسيناء

وأشار خبير النقل إلي أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الميناء الجاف بمدينة القنطرة والذي يخدم في الأساس المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق لنقل المنتجات منها الي الموانئ البحرية والمساهمة في تداول هذه المنتجات في الأسواق المحلية أو تصديرها للخارج بالإضافة الي توفير المواد الخام اللازمة من أجل دعم الصناعات بمدينة القنطرة شرق.

وأضاف اللواء عادل الخولي أن الموانئ الجافة أصبحت في غاية الأهمية من أجل تخفيف الضغط على الموانئ البحرية المصرية لان حركة التجارة كانت تعتمد على نقل المنتجات بحريًا من خلال المراكب أو السفن لكن مع ظهور الموانئ الجافة تغيرت حركة التجارة بحيث أصبحت تعتمد على نقل البضائع من المصانع أو المناطق الزراعية الي الميناء الجاف ثم نقلها عن طريق السكك الحديدية أو النقل البري إلي الأسواق الداخلية لتداولها أو الي الموانئ البحرية لتصديرها للخارج.

خبير النقل: مصر مطالبة بتسكين 10 مليون مواطن في سيناء

وقال خبير النقل أن مصر مطالبة بتسكين 10 مليون مواطن مصري في سيناء بالتمليك وبصفة مستدامة، ويعتبر هذا الأمر غاية في الأهمية ولن يتم الا بوجود تنمية حقيقية وشاملة توفر كل سبل المعيشة ويعتبر إنشاء الميناء الجاف استكمالا لخطة المنطقة الصناعية بشرق القنطرة، ومن المنتظر أن يكون العائد من هذا المشروع بعد تنفيذ عمليات الإنتاج بالمنطقة الصناعية بقناة السويس.

وأوضح اللواء عادل الخولي أن العائد من الميناء الجاف يتمثل في خلق مجتمعات عمرانية كبيرة،وخلق فرص عمل للشباب بالمناطق الصناعية بالإضافة الي تعظيم التبادل التجاري، وهذا ما تعكسه خطة الدولة في إنشاء الموانئ الجافة حيث تستهدف الدولة في الأساس المناطق الصناعية لنقل منتجاتها وتوفير المتطلبات اللازمة لاستمرار العمل بها.

وأضاف خبير النقل أن الميناء الجاف بالقنطرة شرق يشكل أهمية كبيرة في نقل المنتجات من المنطقة الصناعية الي الأسواق المصرية عن طريق الأنفاق أو من خلال كوبري السلام وخلق منطقة حرة في حالة تصدير المنتجات من ميناء القنطرة الجاف إلي الأردن أو السعودية.

ميناء جاف،فيتو

متطلبات إنشاء الموانئ الجافة

وأختتم اللواء عادل الخولي حديثه بأن الموانئ الجافة تتميز بسهولة عملية الإنشاء لأنها لا تحتاج الي مبلغ مالية كبيرة مقارنتًا بالموانئ البحرية وأن متطلبات إنشاء الموانئ الجافة يعتمد على المحاور الآتية:

- مجموعة من الأبنية الإدارية للتحكم في عملية دخول وخروج الشاحنات.

- توفير أرصفة قادرة على استيعاب حمولة الشاحنات الكبيرة.

- توفير عنصر الأمن والمراقبة على البضائع والمنتجات داخل الميناء.

- وجود وسائل مواصلات حديثة ومتطورة لنقل البضائع من الميناء الي الأسواق أو الى المواني الأخرى

- توفير البنية الأساسية اللازمة لخدمة الأفراد داخل الميناء ومباني الخدمات.

المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق

تعبر المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق من أهم المدن التي تسعى الدول الي تنميتها من أجل خدمة مناطق شمال سيناء والإسماعلية، وتبلغ المسافة بين المدينة الصناعية وميناء شرق التفريعة ببوسعيد 35 كيلوا متر وما يجعلها مركز تجاريًا كبيرا في نقل التجارة وتصدير المنتجات.

وتضم المنطقة الصناعية 6 مراحل بلغت مساحة المرحلة الأولى منها 132 فدانًا،وتتمير المنطقة الصناعية بتوافر الخدمات المطلوبة لتوطيد الصناعة المختلفة، ويسهم كوبرى السلام في ربط المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة غرب، ما ييسر عملية نقل المواد الخام إلى المصانع، ونقل منتجاتها إلى السوق المحلى،بالإضافة الي مرور خط السكة الحديد الذى يربط الإسماعيلية بمدينة رفح،وقرب المنطقة الصناعية من المواد الخام بشبه جزيرة سيناء يعطيها أهمية كبيرة،حيث توجد مصانع الرخام ومحاجر الرمال البيضاء والملح بالإضافة الي خام الفوسفات اللازم لصناعة الأسمدة.

وفي نفس السياق تعد المنطقة الصناعات الصغيرة من أهم محاور التنمية بمحافظة الإسماعيلية حيث تبلغ مساحتها 15 فدان، تم تخصيصها لـ 51 مستثمر بمقابل انتفاع يبلغ 2.5 جنيه / م2 / سنويا لمدة 25 عام

الدور المحوري للموانئ الجافة في جذب الاستثمارات الأجنبية

وتؤدي الموانئ الجافة دورا محوريًا في جذب العديد من الاستثمارات الخارجية نتيجة تسهيل نقل البضائع التي يتم انتاجها محليا وتُصدر الي الخارج وخصوصا في الحاصلات الزراعية التي تحتاج الى سرعة في تصديرها حتى لا تتأثر بعامل الانتظار داخل الموانئ البحرية بما توفره الموانئ الجافة من سرعة في نقل المحصول من الفلاح الى الموانئ البحرية تمهيدًا للتصدير خارجيًا وهذا ما تسعى الدولة الي تحقيقه من خلال الخطة الشاملة للتنمية.

ووفقًا لدراسة علمية عن الموانئ الجافة في مصر حددت أنواع الموانئ وأهمها موانئ تجميع المواد الخام حيث يتم فيها نقل مكونات العملية الإنتاجية بكميات كبيرة وتهدف إلى تقليل تكاليف النقل بالإضافة الى الحصول على أسعار أفضل لهذه المكونات ويتم نقلها من خلال الموانئ الى المصانع، وأيضا موانئ لتجميع السلع المصنعة ويتم عمل هذه الموانئ في المناطق ذات الكثافة الصناعية حيث يتوسط هذه المصانع ميناء بري يقوم بتجميع إنتاج هذه المصانع وإرساله الي الأسواق.

وهناك موانئ أخرى تقوم على توزيع المنتجات على الأسواق الداخلية في المناطق التي ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وذلك لتجميع منتجات المصانع المختلفة في شاحنات كبيرة ثم القيام بإرسال الخليط المناسب منها الى كل سوق تبعا لاحتياجات كل سوق.