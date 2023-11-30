التحفظ على 7 أطنان أغذية وأعلاف وتحرير 233 محضرا في حملة تموينية بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار..

تمكنت الحملات من ضبط العديد من المخالفات التموينية المتنوعة بعدد 14 مركزا ومدينة بنطاق محافظة الدقهلية..

وتمكنت الحملات من تحرير 233 محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها وتم إحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها..

تأتي الحملات في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.

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وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار..

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 233 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية على مدار أسبوع..

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت 14 مركزا ومدينة بنطاق المحافظة، تضمنت مراكز ومدن الجمالية وجمصة وطلخا والمنصورة وأجا والمنزلة والسنبلاوين ومنية النصر وتمي الأمديد وميت سلسيل وبني عبيد ونبروه وميت غمر وشربين والمطرية.

حيث تم المرور على 175 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وأيضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين.

وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية وتم التحفظ علي 3.600 طن لحوم بلدية ومجمدة ودجاج و375 أسماك طازجة ومملحة و2000 لتر سولار و1000 لتر بنزين و140 علبة سجائر و120 كجم مكرونة و120 زجاجة خل و1طن أعلاف و160 جركن زيت سيارات و2 طن سكر و1200 عبوة خل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين إن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الأندرويد أو من خلال إرسال رسالة عبر صفحتنا وتسعد المديرية والإدارات بتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين..