حملات رقابية لجهاز حماية المستهلك لضبط محتكري السكر والبيع بأزيد من السعر الرسمي

يواصل جهاز حماية المستهلك حملاته وجهوده الرقابية لضبط الأسواق والمُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وشن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

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وعقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعا مُوسعا مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، الإدارة العامة للتحريات غرفة العمليات المركزية أفرع الجهاز بالمحافظات، لمُتابعة الموقف الحالي في الأسواق والإجراءات التي يقوم بها أعضاء الجهاز ضد المخالفين، والتشديد على استمرار تكثيف الحملات على مدار الساعة، واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز.

وأكد السجيني على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار رئيس الجهاز إلى ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأوضح أن الجهاز لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة.

فرع الجهاز بمحافظة المنوفية

وفي هذا الإطار، تشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز بمحافظة المنوفية، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركز الاتصال وتلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة أسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.

وقام فرع المنوفية بالمرور والتفتيش على الأسواق التجارية في نطاق المحافظة ( مدينة شبين الكوم )، بالإضافة إلى توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك، وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوي عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي.

وأسفرت الحملات عن المرور على 40 منشأة تجارية وتحرير عدد 5 قضايا تنوعت بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات علي النحو الآتي:

- 2.8 طن أرز ( حجب عن التداول )

- 1 طن مكرونة ( مجهول المصدر )

- 2000 علبة عصير ( مجهول المصدر )

- 900 عبوة جبنة ( مجهول المصدر ).

قطاع القاهرة الكبري

فيما قام المقر الرئيسي بالجهاز بشن حملة مُكبرة بنطاق القاهرة الكبري، وتم ضبط 8 أطنان سكر ضمن مُبادرة خفض السلع بإحدي السلاسل التجارية الكبيرة بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة تم حجبهم عن التداول، وإلزام السلسلة ببيعها للمواطنين في الحال بسعر 27 جنيها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة.

أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية

وقامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 173 محضرا على مستوى المحافظات وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات علي النحو الآتي:

- 240 ك سكر (حجب عن التداول )

- 1593 علبة منتجات تبغ وسجائر (حجب عن التداول - بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 485 ك مصنعات لحوم ( غير صالحة للاستهلاك الآدمي)

- 6.8 طن أرز ( حجب عن التداول - مجهول المصدر )

- 2 طن دقيق (مجهول المصدر )

- 1.3 طن مكرونة (مجهول المصدر)

- 2900 عبوة منتجات غذائية ( مجهول المصدر ).

شكاوى جهاز حماية المستهلك

وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن آية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.