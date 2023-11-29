حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة في أسوان ودمياط
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
مديرية أمن أسوان
وتمضبط (5) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (3) قطع سلاح ناري (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ (830) حكما قضائيا متنوعا.
مديرية أمن دمياط
وتم ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو–كمية لمخدر الهيروين- طبنجة- 3 فرد محلى- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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