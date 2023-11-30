شروط التقدم للبرنامج التدريبي لطلاب كليات العلوم والهندسة بمركز الفلزات

أعلن مركز بحوث وتطوير الفلزات عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي النصف سنوي المخصص لطلاب كليات العلوم والهندسة بالجامعات المصرية وذلك من خلال مركز التدريب التابع للمركز، ويضم البرنامج تدريبا عمليا داخل مركز بحوث وتطوير الفلزات والأقسام التابعة له للتعرف على أرض الواقع على الأجهزة النصف صناعية والمعدات داخل الأقسام بالمعاهد التكنولوجية الأربعة للمركز؛ (معهد تكنولوجيا الخامات، معهد تكنولوجيا الفلزات، معهد تكنولوجيا التصنيع، معهد المواد المتقدمة).

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ويشمل التدريب كافة المجالات العلمية بكليتى العلوم والهندسة؛ (الكيمياء، الفيزياء، الهندسة الكهربائية، هندسة التعدين وهندسة الفلزات، هندسة المواد، الهندسة الميكانيكية، هندسة الإنتاج)، وغيرها.

ونوه المركز بأنه يتم منح الطلاب المتقدمين شهادة بنهاية البرنامج التدريبى.

للتقديم: يتم إحضار خطاب موجه من الجامعة، أو التقدم بكارنيه الجامعة لمقر مركز بحوث وتطوير الفلزات - مركز التدريب بالمركز بالتبين - حلوان القاهرة.

آخر موعد للتقديم: الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وفي سياق آخر أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون مع قطاع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية؛ لمواجهة التحديات التنموية في مصر، وذلك في إطار تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

وفي هذا الإطار، وقع د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، واللواء أ.ح/ أيمن عادل حامد رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للرخام والجرانيت، بروتوكول تعاون مشترك في مجال تكنولوجيا المساحيق، بحضور د. أميمة القاضي رئيس قسم تكنولوجيا المساحيق بمعهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز، وذلك بمقر المركز القومي للبحوث.