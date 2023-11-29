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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الخرسانة المضيئة مع أكاديمية البحث العلمي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا لمتابعة آخر تطورات مشروع الخرسانة المضيئة الذي ينفذه فريق عمل من خريجي الجامعة الأمريكية، وهن المهندسة فاطمة النفالي، والمهندسة زينب عبد العزيز، والمهندسة ميار خيري، والمهندسة منّة الله سليمان.

وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الخرسانة المضيئة مع أكاديمية البحث العلمي

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد نجيب أبو زيد، الأستاذ بقسم هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، وأيضًا بحضور مسؤول المتابعة الفنية والتعاون الدولي بالأكاديمية.

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وزير التعليم العالي 

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض تقديمي من الفريق البحثي وآخر ما توصل إليه الفريق، ووجه بسرعة الانتهاء فورًا من التطبيق على نطاق تجريبي في بعض الأماكن بالتوازي مع استمرار جهود البحوث والتطوير لزيادة القدرة التنافسية للخرسانة المضيئة بما في ذلك إمكانية التصنيع المحلي لكل العناصر والمواد النانوية المستخدمة في تصنيع الخرسانة المضيئة، كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تدعم الأكاديمية مشروعًا للبحوث والتطوير والابتكار والتطبيق التجريبي للخرسانة المضيئة.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الوزير للمشروعات المهمة التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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