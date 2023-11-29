الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يبحث آليات دعم التعاون العلمي مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم العالي مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم؛ لبحث آليات التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

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 تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على الدور الهام لمنظمة اليونسكو في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان التعاون في تصميم البرامج الدراسية البينية "العابرة للتخصصات"، وتعزيز فرص التبادل الثقافي للطلاب؛ بهدف إثراء معارفهم وتشكيل مشروعات بحثية مُشتركة مع نُظرائهم من الطلاب بالدول المُختلفة.

كما تناول اللقاء، بحث سُبل التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم مشاركة الباحثين المصريين في المؤتمرات والندوات الدولية، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث الدولية.

ولفت اللقاء إلى المنتدى الدولي للتخطيط الحضري، الذي عُقد بالقاهرة، في الفترة من 21 - 24 نوفمبر الجاري، والذي تناول مجموعة من القضايا، بما في ذلك تغير المُناخ، والهجرة، والفقر، وعدم المُساواة، وأتاح المنتدى فرصة للباحثين والممارسين والمسؤولين الحكوميين للالتقاء وتبادل الأفكار والحلول، مما ساعد على تعزيز التنمية الحضرية المُستدامة في جميع أنحاء العالم.

تحقيق أهداف التنمية المُستدامة 

كما ناقش الجانبان برامج اليونسكو الإقليمية 2024 /2025، والتي تهدف إلى المُساهمة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر، وتعزيز التعليم في العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة، بما في ذلك التدريب المهني للمعلمين، وتطوير المناهج الدراسية، وإنشاء مراكز التميز في العلوم والتكنولوجيا.

وتطرق اللقاء إلى منصة اليونسكو للمرأة في العلوم التي أطلقتها اليونسكو بالشراكة مع مؤسسة لوريال؛ بهدف تعزيز مشاركة النساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(STEM)، من خلال تنظيم مجموعة من الأحداث والفعاليات؛ بهدف زيادة الوعي بأهمية مشاركة النساء في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

كما تناول اللقاء مناقشة سُبل التعاون مع اليونسكو في مشروعات تطوير الأماكن الأثرية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مُشترك من الجانبين؛ لدراسة الآليات التنفيذية للتعاون في المجالات المُشار إليها.

وأكد الوزير أن مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع اليونسكو، وتسعى إلى تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات، بما يُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة وبناء مجتمعات المعرفة، منوهًا إلى اهتمام الوزارة بدعم الشباب في مجال البحث العلمي، من خلال العديد من الجهات المعنية التي تعمل تحت مظلة الوزارة، وتقوم بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتمويل اللازم لشباب الباحثين وتبني المُبتكرين والمُخترعين والمُتميزين من الطلاب وتشجيع الطلاب الموهوبين من بينها.

من جانبها، أشادت نوريا سانز برؤية مصر المُستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة حرص اليونسكو على دعم التعاون مع مصر في هذه المجالات.

وثمنت مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التعاون مع اليونسكو، مشيرة إلى اهتمام المنظمة بتوثيق التعاون مع مصر، وكذا بتفعيل دورها في الاتفاقية الإقليمية المحدثة للدول العربية التي تهدف إلى تعزيز الاعتراف والتنقل والتعاون داخل المنطقة، معربة عن تقديرها لدور مصر التاريخي الرائد في خدمة مجالات التعليم والثقافة والعلوم في المنطقة.

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الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم التعليم العالي والبحث العلمي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو العاصمة الادارية

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