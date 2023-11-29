الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتداولات الأربعاء

حنان رمسيس،خبيرة
حنان رمسيس،خبيرة أسواق المال،فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الأربعاء .

 

بورصة الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء تزامن مع ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الخدمات المالية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 والرئيسي بـ0.34% و0.29% بينما انخفض الأول بـ0.08% واستقر العام عند مستوى أمس الثلاثاء، بلغت قيمة التداول   2.22 مليون دينار وزعت على 10.66 مليون سهم بتنفيذ 566 صفقة.

 

وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بـ 0.66% بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها منافع بـ0.57% واستقرت 5 قطاعات.

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وشهدت الجلسة ارتفاع 42 سهم على رأسها الديرة بواقع 6.95% فيما تراجع سعر 13 سهمًا تقدمها سهم يونيكاب بـ 5% بعد إعلان الشركة نتائجها المالية السنوية واستقر سعر 10 أسهم.

 

وتقدم سهم أرزان المرتفع 2.04% نشاط الكميات بحجم بلغ 1.71 مليون سهم وتصدر السيولة سهم ايفا بقيمة 478.87 ألف دينار  بارتفاع 1.77%، وتبلغ التداولات بنهاية الجلسة 40 مليون دينار .

 

وفي المملكة العربية السعودية 

انخفض مؤشر السعودية الرئيسي بنسبة 0.7%وهي تقدر بـ 8 نقاط ليصل إلى 11092 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة .

 

وفي الإمارات 

مالت المؤشرات الإماراتية للتواجد في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.09% وهي تقدر بـ 8 نقاط ليصل الي 4004 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 400 مليون درهم .

كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي حيث انخفض بنسبة 0.07% وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 9534 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 700 مليون درهم.

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