تعرف على أداء البورصات الخليجية بتداولات الأربعاء

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الأربعاء .

بورصة الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء تزامن مع ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الخدمات المالية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 والرئيسي بـ0.34% و0.29% بينما انخفض الأول بـ0.08% واستقر العام عند مستوى أمس الثلاثاء، بلغت قيمة التداول 2.22 مليون دينار وزعت على 10.66 مليون سهم بتنفيذ 566 صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بـ 0.66% بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها منافع بـ0.57% واستقرت 5 قطاعات.

Advertisements

وشهدت الجلسة ارتفاع 42 سهم على رأسها الديرة بواقع 6.95% فيما تراجع سعر 13 سهمًا تقدمها سهم يونيكاب بـ 5% بعد إعلان الشركة نتائجها المالية السنوية واستقر سعر 10 أسهم.

وتقدم سهم أرزان المرتفع 2.04% نشاط الكميات بحجم بلغ 1.71 مليون سهم وتصدر السيولة سهم ايفا بقيمة 478.87 ألف دينار بارتفاع 1.77%، وتبلغ التداولات بنهاية الجلسة 40 مليون دينار .

وفي المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السعودية الرئيسي بنسبة 0.7%وهي تقدر بـ 8 نقاط ليصل إلى 11092 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة .

وفي الإمارات

مالت المؤشرات الإماراتية للتواجد في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.09% وهي تقدر بـ 8 نقاط ليصل الي 4004 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 400 مليون درهم .

كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي حيث انخفض بنسبة 0.07% وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 9534 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 700 مليون درهم.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.