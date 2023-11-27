الإثنين 27 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الإثنين

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الإثنين وأداء الأسواق الخليجية


بورصة الكويت 


واستهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الإثنين باللون الأخضر بدعم 4 قطاعات في مقدمتها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول 0.01%وارتفع العام 0.06% كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بواقع 0.33% و0.25%. 


وسجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 5.09 مليون دينار  وزعت على 24.67 مليون سهم  بتنفيذ 833 صفقة. 

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وارتفعت 4 قطاعات يتقدمها السلع الاستهلاكية بـ1.21%، فيما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها صناعية بـ0.42%، واستقرت 5 قطاعات أُخرى.

انخفض سعر 22 سهم على رأسها  وربة للتأمين  بـ5% وارتفع سعر 33 سهم في مقدمتها  مراكز  بـ9.95%  واستقر سعر 13 سهم. 

تقدم سهم  أعيان  المتراجع 0.59% نشاط الكميات بحجم بلغ 5.42 مليون سهم وتصدر السيولة سهم  ايفا بقيمة 1.39 مليون دينار
وتنهي الجلسة تعاملاتها بقيم تداول تقارب ال40 مليون دينار. 


وفي المملكة العربية السعودية 


انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.13% وهي تقدر بـ 15 نقطة ليصل إلى 11079 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليار ريال. 


وفي الإمارات

 

 مالت مؤشرات الأسواق للتواجد في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.7% وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل إلى 3989 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 300 مليون درهم. 
كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.25% وهي تقدر بـ 24 نقطة ليصل إلى 9531 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 700 مليون درهم. 

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