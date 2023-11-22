تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس أداء جلسة الأربعاء وأداء الأسواق الخليجية، ونستعرضها كالتالى:

ففي الكويت

استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر بدعم من 7 قطاعات تقدمها قطاع الخدمات الاستهلاكية.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05%، ونما العام 0.08%، كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.21% و0.17% على التوالي عن مستوى الثلاثاء الماضي.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 1.89 مليون دينار وزعت على 9.58 مليون سهم، بتنفيذ 325 صفقة.

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ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.33% بينما استقرت 6 قطاعات.

وتصدر سهم سنام ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 31 سهمًا بواقع 6.52% ، بينما جاء راسيات على رأس تراجعات الأسهم البالغة 3 أسهم بنحو 0.51% واستقر سعر 15 سهم.

وتقدم سهم أرزان المرتفع 1.02% نشاط التداول على المستويات كافة الكميات بحجم بلغ 3.89 مليون سهم وسيولة بقيمة 768.63 ألف دينار وتنهي الجلسة التداولات بقيمة 40 مليون دينار .

وفي المملكة العربية السعودية

انخفاض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% وهي تقدر ب 17 نقطة ليصل الي 11111 وسط قيم تداول تصل الي 6 مليار ريال بنهاية الجلسة .

وفي الإمارات

تباين أداء المؤشرات حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.17% وهي تقدر ب 7 نقاط ليصل الي 3991 وسط قيم تداول تصل الي 300 مليون درهم .

في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.14% وهي تقدر بـ 15 نقطة ليصل لمستوي 9526 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 700 مليون درهم.