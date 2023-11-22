الخميس 23 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

البورصات الخليجية،فيتو
البورصات الخليجية،فيتو

رصدت حنان رمسيس أداء جلسة الأربعاء وأداء  الأسواق الخليجية، ونستعرضها كالتالى:

 

ففي الكويت 

استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر بدعم من 7 قطاعات تقدمها قطاع الخدمات الاستهلاكية.

 وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05%، ونما العام 0.08%، كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.21% و0.17% على التوالي عن مستوى الثلاثاء الماضي.

 

وسجلت البورصة تداولات  بقيمة 1.89 مليون دينار وزعت على 9.58 مليون سهم، بتنفيذ 325 صفقة.

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ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.33% بينما استقرت 6 قطاعات.

 

وتصدر سهم سنام ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 31 سهمًا بواقع 6.52% ، بينما جاء راسيات على رأس تراجعات الأسهم البالغة 3 أسهم بنحو 0.51% واستقر سعر 15 سهم.

 

وتقدم سهم  أرزان المرتفع 1.02% نشاط التداول على المستويات كافة الكميات بحجم بلغ 3.89 مليون سهم وسيولة بقيمة 768.63 ألف دينار وتنهي الجلسة التداولات بقيمة 40 مليون دينار  .

 

وفي المملكة العربية السعودية 

 

انخفاض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% وهي تقدر ب 17 نقطة ليصل الي 11111 وسط قيم تداول تصل الي 6 مليار ريال بنهاية الجلسة  .

وفي الإمارات 

 

تباين أداء المؤشرات حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.17% وهي تقدر ب 7 نقاط ليصل الي 3991 وسط قيم تداول تصل الي 300 مليون درهم  .

 

في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.14% وهي تقدر بـ 15 نقطة ليصل لمستوي 9526 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 700 مليون درهم.

تعرف على أداء البورصات الخليجية اليوم

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات بداية الأسبوع

 

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