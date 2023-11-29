طليقته كشفت الجريمة، تطور جديد في واقعة العثور على جثة شخص داخل شقته بالجمالية

استعجلت نيابة الجمالية الجزئية، تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة عثور سيدة على جثة طليقها متوفى داخل شقته بمنطقة الجمالية.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، واستدعاء شهود العيان للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الشاب كان متزوجًا من السيدة التي أبلغت عن الواقعة، وأنهما انفصلا منذ فترة، وأنها كانت تتردد على شقته بشكل دوري.

وأضافت التحقيقات أن السيدة كانت آخر من زار المجني عليه قبل وفاته، وأنها اكتشفت الجثة بعد أن لم تستجب لنداءاتها.

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وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من سيدة مفاده بالعثور على جثة طليقها متوفى داخل شقة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بجروح في الرأس بعد التعدي عليه بآلة حادة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وعلى الفور، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة، وما زالت التحقيقات مستمرة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.