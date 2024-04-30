بمشاركة 1800 مسجد، الأوقاف تحدد موعد انطلاق البرنامج الصيفي للطفل

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق "البرنامج الصيفي للطفل" وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024م، على أن يستمر البرنامج يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر في كافة المساجد التي يقام بها البرنامج حتى منتصف سبتمبر 2024 م.

البرنامج الصيفي للطفل

وسيقام البرنامج بمشاركة (18042) مساجد على مستوى الجمهورية، وسننشر لاحقًا أسماء المساجد التي سيتم انضمامها لتطبيق البرنامج.

وأكدت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

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