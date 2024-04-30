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ملفات وحوارات

4 حكايات من دفتر أحوال الأهلى.. كولر يجمد عروض السعودية للرحيل عن الجزيرة.. وبيرسى تاو مطلوب فى قطر.. ونجم الأهلى يدرس الاعتزال نهاية الموسم

كولر،فيتو
كولر،فيتو

رفض مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى البت فى العروض المقدمة إليه من بعض الأندية السعودية للرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالى وطلب كولر من وكيل أعماله تأجيل مناقشة أى عروض خارجية تدريبية لحين الانتهاء من الموسم الحالى ودراسة الموقف كاملا سواء بالاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق أو الرحيل نهاية الموسم.

 

وعلمت «فيتو» أن كولر يميل إلى فكرة استكمال تعاقده مع الأهلى ولكن تبقى الضغوط الإعلامية والجماهيرية حائلا أمام ذلك، ولكن مصادر مقربة من المدرب السويسرى أكدت أنه يرغب فى البقاء للوصول إلى نقطة أبعد فى مسيرته التدريبية مع المارد الأحمر.

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وعلى جانب آخر استقر الفرنسى موديست مهاجم الأهلى على قرار الاعتزال نهاية الموسم الحالى حال فسخ تعاقده مع النادى الأهلى بالتراضى، حيث أبلغ اللاعب زملاءه داخل الأهلى أنه قد يتخذ قرار تعليق الحذاء حال عدم تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

 

موديست يميل إلى فكرة الاعتزال نهاية الموسم والخروج من الباب الكبير فى الأهلى وإسدال الستار على مشواره الكروى بالتواجد على منصات التتويج مع القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالى، فى الوقت الذى تجمدت فيه مفاوضات النادى الأهلى مع بيرسى تاو لاعب الأهلى الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم القادم.

 

ويمتلك بيرسى تاو عروضا من أندية سعودية بجانب أندية قطرية، ولكنه فى الوقت الحالى ينتظر مفاوضات تمديد تعاقده مع الأهلى فى ظل توتر علاقته بشكل ملحوظ مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق بسبب عدم الدفع به أساسيا فى المباريات.

 

فى الوقت الذى يترقب فيه محمد عبد المنعم مدافع الفريق وصول عرضا فرنسى للرحيل عن القلعة الحمراء فى ميركاتو الصيف القادم لتحقيق حلم الاحتراف الخارجى.

 

عبد المنعم على تواصل مستمر مع شركة التسويق الأوروبية التى قدمت وعدا للاعب بإحضار عرض أوروبى رسمى إلى النادى الأهلى فى ميركاتو الصيف القادم.

مارسيل كولر النادي الأهلي القلعة الحمراء الأندية السعودية موديست

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