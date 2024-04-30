عاطف حنفي: فاركو يعاني من سوء التوفيق ومنحنا الثقة لأحمد خطاب

أكد عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو أن فريقه يعاني من سوء التوفيق في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز وهو أمر يزعج الجهاز الفني.

وقال عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "فاركو يعاني من سوء التوفيق في المباريات الأخيرة وإدارة فاركو منحت الثقة لأحمد خطاب وجهازه حتى نهاية الموسم الجاري".

وتابع: "أداء فاركو في تطور كبير رغم تراجع النتائج ورامي صبري هو المسدد الأول لركلات الجزاء في فاركو".

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سقط فريق سيراميكا كليوباترا في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فاركو بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة العشرين من أخبار الدوري المصري الممتاز.

هدف سيراميكا كليوباترا في مرمى فاركو سجله أحمد قندوسي بالدقيقة 37 من عمر اللقاء، بعد تمريرة بينية برازيلية من محمد إبراهيم بين دفاع فاركو، وضعت قندوسي في مواجهة مرمى فاركو ولم يجد أى صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك، معلنا تقدم فريقه بالهدف الأول.

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وتمكن شكري نجيب من خطف هدف التعادل لفاركو في الدقيقة 67 من زمن المباراة بضربة رأس رائعة، سكنت على يمين محمد بسام حارس سيراميكا.

وفي الدقيقة 88 نجح رجب نبيل مدافع سيراميكا كليوباترا في إستغلال خطأ شيكا حارس مرمى فاركو، وخطف هدف ثاني لسيراميكا، ولكن الهدف تم إلغاؤه بقرار من حكم الفيديو.

وفي الدقيقة 96 احتسب الحكم محمد العتباني ركلة جزاء لصالح فاركو، تقدم لها رامي صبري ولكنه أهدرها، بتصدي ناجح من الحارس محمد بسام.



تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - چون ايبوكا - مروان عثمان.

تشكيل فاركو أمام سيراميكا كليوباترا



حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي - جيفرسون إينكادا - عمرو ناصر - وليد فرج.

خط الوسط: محمود جهاد - رامي صبري - سيف تيري.

خط الهجوم: عزمي جومة - سيف العجوز - شكري نجيب.

ترتيب الفريقين في مسابقة الدوري المصري



بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة رفعت رصيد سيراميكا إلى 25 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد فاركو عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.