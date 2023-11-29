مصادر تتوقع إطلاق حماس سراح رهينة أمريكية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل

ذكر مصدر مطلع لشبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تطلق حركة حماس سراح رهينة أمريكية واحدة على الأقل اليوم ضمن الدفعة السادسة لصفقة تبادل الأسرى.

وكشفت القناة ١٢ من التليفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

من ناحية أخرى، كشف جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، عن عدد المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة عقب إتمام صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

ولفت جيش الاحتلال إلى أن 161 شخصا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بينهم 15 أجنبيا و146 إسرائيليا بعضهم مزدوجي الجنسية.

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عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل غزة

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن 161 رهينة تم احتجازهم في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة، وأن من بين الرهائن المحتجزين 4 قصر و4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما، وعشرة آخرين تتراوح أعمارهم بين 75 عاما وأكثر".



فيما أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستفرج اليوم عن عدد من الرهائن الروس من خارج إطار صفقة التبادل، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب 10 إسرائيليين.



وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة



وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط في قطاع غزة إلى 395 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وتبذل أطراف عدة، تتولى الوساطة بين حماس وإسرائيل، جهودًا للتوصل لتمديد محتمل للهدنة في غزة، قبل عودة القتال مجددًا واستئناف إسرائيل حربها المدمرة على غزة.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): إن عائلات رهائن أُبلغوا، اليوم الأربعاء، بأسماء مقرر إطلاق سراحهم لاحقا اليوم، وهم المجموعة الأخيرة التي سيفرج عنها بموجب الهدنة ما لم ينجح المفاوضون في تمديدها بين الطرفين، ما يعيد الأمور لمربع صفر وتكرار مشاهد القتل الممنهج لسكان القطاع من النساء والأطفال والشيوخ.

ونشرت حركة حماس، قائمة بأسماء 15 امرأة و15 قاصرا سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في المقابل. ولأول مرة منذ بدء الهدنة، شملت القائمة مواطنين فلسطينيين من إسرائيل، بالإضافة إلى سكان من الأراضي المحتلة.

وقال مسئول فلسطيني لوكالة "رويترز": إن الجانبين لديهما رغبة في إطالة أمد الهدنة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وأضاف المسئول أن المناقشات ما زالت جارية مع وسطاء مصر وقطر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي: إن إسرائيل ستدرس أي اقتراح جدي، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل عن الأمر.

وأضاف ليفي في تصريحات للصحفيين في تل أبيب: "إننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل إخراج هؤلاء الرهائن.. إننا نتحدث عن مفاوضات حساسة للغاية.. حياة البشر فيها على المحك".

وتابع أنه بمجرد انتهاء إطلاق سراح الرهائن سيستأنف القتال، وأن "هذه الحرب ستنتهي بنهاية حماس".

