صفقة تبادل الأسرى، جيش الاحتلال يكشف عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء عن عدد المحتجزين الاسرائيليين داخل قطاع غزة عقب إتمام صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

ولفت جيش الاحتلال إلى أن 161 شخصا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بينهم 15 أجنبيا و146 إسرائيليا بعضهم مزدوجي الجنسية.

عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل غزة

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن 161 أسيرا تم احتجازهم في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة، وأن من بين الرهائن المحتجزين 4 قُصر و4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما، وعشرة آخرين تتراوح أعمارهم بين 75 عاما وأكثر".



وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، قد أعلن أن الحركة ستفرج الليلة عن عدد من الرهائن الروس من خارج إطار صفقة التبادل، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب 10 إسرائيليين.



وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

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قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء طوفان الأقصى



وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط في قطاع غزة إلى 395 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.



وتبذل أطراف عدة، تتولى الوساطة بين حماس وإسرائيل، جهودًا للتوصل لتمديد محتمل للهدنة في غزة، قبل عودة القتال مجددًا واستئناف إسرائيل حربها المدمرة على غزة.



وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): إن عائلات رهائن أُبلغوا، اليوم الأربعاء، بأسماء مقرر إطلاق سراحهم لاحقا اليوم، وهم المجموعة الأخيرة التي سيفرج عنها بموجب الهدنة ما لم ينجح المفاوضون في تمديدها بين الطرفين، ما يعيد الأمور لمربع صفر وتكرار مشاهد القتل الممنهج لسكان القطاع من النساء والأطفال والشيوخ.

ونشرت حركة حماس، قائمة بأسماء 15 امرأة و15 قاصرا سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في المقابل. ولأول مرة منذ بدء الهدنة، شملت القائمة مواطنين فلسطينيين من إسرائيل، بالإضافة إلى سكان من الأراضي المحتلة.



وقال مسئول فلسطيني لوكالة "رويترز": إن الجانبين لديهما رغبة في إطالة أمد الهدنة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وأضاف المسئول أن المناقشات ما زالت جارية مع وسطاء مصر وقطر.



وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي: إن إسرائيل ستدرس أي اقتراح جدي، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل عن الأمر.



وأضاف ليفي في تصريحات للصحفيين في تل أبيب: "إننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل إخراج هؤلاء الرهائن.. إننا نتحدث عن مفاوضات حساسة للغاية.. حياة البشر فيها على المحك".



وتابع أنه بمجرد انتهاء إطلاق سراح الرهائن سيستأنف القتال، وأن "هذه الحرب ستنتهي بنهاية حماس".



تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس



وقال مصدر مطلع: إن المسئولين ناقشوا المعايير المحتملة لمرحلة جديدة من اتفاق الهدنة بما يشمل إطلاق حماس سراح الرهائن من الرجال أو الجنود الإسرائيليين. كما بحثوا ضرورات للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم.



وذكر المصدر، أن قطر تواصلت مع حماس لمعرفة ما الذي يمكن أن توافق عليه الحركة، وأن الطرفين -إسرائيل والمقاومة- يناقشان داخليا الآن الأفكار التي طرحت في الاجتماع.



وصمدت الهدنة طوال الأيام الستة رغم التقارير الواردة من الجانبين عن انتهاكات محدودة النطاق نسبيا، وتصريحاتهما بأنهما مستعدان لاستئناف الحرب بقوة كاملة بمجرد انتهاء الهدنة.



وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهدنة ما زالت صامدة حتى اليوم الأربعاء.



واتهم الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بإطلاق النار من البحر على منازل قريبة من الشاطئ في خان يونس، وبإطلاق النار في بيت حانون شمال غزة.

