اليوم الأخير، رويترز تكشف إمكانية التوصل إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

تنقضي اليوم الأربعاء، آخر أيام الهدنة التي توصلت إليها حماس وإسرائيل، وأسفرت عن وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الجانبين.

الوساطة بين حماس واسرائيل

وتبذل أطراف عدة، تتولى الوساطة بين حماس وإسرائيل، جهودًا للتوصل لتمديد محتمل للهدنة في غزة، قبل عودة القتال مجددًا واستئناف إسرائيل حربها المدمرة على غزة.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): إن عائلات رهائن أُبلغوا، اليوم الأربعاء، بأسماء مقرر إطلاق سراحهم لاحقا اليوم، وهم المجموعة الأخيرة التي سيفرج عنها بموجب الهدنة ما لم ينجح المفاوضون في تمديدها بين الطرفين، ما يعيد الأمور لمربع صفر وتكرار مشاهد القتل الممنهج لسكان القطاع من النساء والأطفال والشيوخ.

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ونشرت حركة حماس، قائمة بأسماء 15 امرأة و15 قاصرا سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في المقابل. ولأول مرة منذ بدء الهدنة، شملت القائمة مواطنين فلسطينيين من إسرائيل، بالإضافة إلى سكان من الأراضي المحتلة.

وقال مسئول فلسطيني لوكالة "رويترز": إن الجانبين لديهما رغبة في إطالة أمد الهدنة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وأضاف المسئول أن المناقشات ما زالت جارية مع وسطاء مصر وقطر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي: إن إسرائيل ستدرس أي اقتراح جدي، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل عن الأمر.

وأضاف ليفي في تصريحات للصحفيين في تل أبيب: "إننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل إخراج هؤلاء الرهائن.. إننا نتحدث عن مفاوضات حساسة للغاية.. حياة البشر فيها على المحك".

وتابع أنه بمجرد انتهاء إطلاق سراح الرهائن سيستأنف القتال، وأن "هذه الحرب ستنتهي بنهاية حماس".

تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

وقال مصدر مطلع، إن المسئولين ناقشوا المعايير المحتملة لمرحلة جديدة من اتفاق الهدنة بما يشمل إطلاق حماس سراح الرهائن من الرجال أو الجنود الإسرائيليين. كما بحثوا ضرورات للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم.

وذكر المصدر، أن قطر تواصلت مع حماس لمعرفة ما الذي يمكن أن توافق عليه الحركة، وأن الطرفين -إسرائيل والمقاومة- يناقشان داخليا الآن الأفكار التي طرحت في الاجتماع.

وصمدت الهدنة طوال الأيام الستة رغم التقارير الواردة من الجانبين عن انتهاكات محدودة النطاق نسبيا، وتصريحاتهما بأنهما مستعدان لاستئناف الحرب بقوة كاملة بمجرد انتهاء الهدنة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهدنة ما زالت صامدة حتى اليوم الأربعاء.

واتهم الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بإطلاق النار من البحر على منازل قريبة من الشاطئ في خان يونس، وبإطلاق النار في بيت حانون شمال غزة.