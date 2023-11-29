بالأرقام، مجلس الوزراء يكشف حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول زيارة أجراها إلى معبر رفح البري، استعرض خلالها حجم الجهود المبذولة لدعم الأشقاء في فلسطين، بإرسال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية واستقبال المصابين لتلقي الرعاية الصحية.

محافظ شمال سيناء: مطار العريش استقبل منذ بدء الأحداث في قطاع غزة 222 طائرة من 54 دولة

وتضمنت الفيديوهات لقاءً لـ "مركز المعلومات" مع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، كشف خلاله أن مطار العريش استقبل منذ بدء الأحداث في قطاع "غزة" 222 طائرة من 54 دولة، تحمل مستلزمات وأدوات طبية، مضيفًا أن إجمالي عدد شاحنات المواد الإغاثية التي دخلت إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر "رفح" بلغ عددها 1814 شاحنة.

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وقال المحافظ: إن عدد المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات شمال سيناء يصل إلى 414 مصابًا، بخلاف أعداد أخرى تلقت العلاج وغادرت المستشفى، أو تتلقى العلاج فى بعض المستشفيات في محافظتي الإسماعيلية والقاهرة، مشيرًا إلى أن المصابين بمجرد تلقيهم العلاج اللازم وتمكنهم من الخروج يتم استقبالهم في استراحات مخصصة للاستشفاء والنقاهة بعد فترة العلاج، حيث تم تخصيص 3 بنايات سكنية لاستقبال الفلسطينيين العالقين في معبر "رفح"، وعددهم حاليًا 375 فردًا، مضيفًا أن هناك مجموعة من العالقين دخلت إلى القطاع فور تطبيق الهدنة ووقف إطلاق النار.

مدير مستشفى العريش: إجراء 100 عملية جراحية للمصابين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن

وداخل مستشفى العريش العام، قال الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، إن المستشفى، بمجرد وقوع الأحداث في القطاع، خصصت غرفًا لاستقبال المصابين القادمين من خلال المعبر، والذين يتم مناظرتهم لتحديد نوع العلاج المطلوب وتحديد العمليات المطلوبة.

واستقبلت مستشفى العريش 150 مصابًا وأجرت 100 عملية جراحية حتى الآن، في تخصصات جراحات العظام والعمود الفقري والأوعية الدموية والعيون والمخ والأعصاب.

مدير الهلال الأحمر في شمال سيناء: مصر قدمت 20 ألف طن من المساعدات مقابل 5 آلاف طن لعدد من الدول

كما كشف الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه منذ يوم 8 أكتوبر استطاع الهلال الأحمر المصري أن يسلم نظيره الفلسطيني، 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية التي قدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة "حياة كريمة" وصندوق "تحيا مصر"، وكذلك نجح في إيصال معونات دولية حجمها 5 آلاف طن قادمة من 30 دولة، مؤكدًا أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع في اليوم الواحد بدأ بأقل من 50 شاحنة وتم زيادتها تدريجيًا حتى وصل عددها إلى 200 شاحنة يوميًا.

وزيرة التعاون الدولي القطرية تشيد بحجم التعاون المشترك بين مصر وقطر من أجل دعم الأشقاء في فلسطين

كما تضمنت الفيديوهات التي نشرها "مركز المعلومات" على منصاته الرقمية، لقاء مع وزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر، والتي أكدت على أن التنسيق المصري القطري هدفه إيصال المساعدات إلى سكان القطاع بالحجم الذي يوازي ما كان عليه قبل أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشيدة بالتعاون المشترك بين البلدين من أجل دعم الأشقاء في فلسطين.

وزيرة الصحة الفلسطينية: 26 مستشفى من إجمالي 35 بغزة تعطل عن العمل.. وتدمير 60% من البنى التحتية بالقطاع

في حين، وجهت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري، للتنسيق السريع في توفير المستلزمات الطبية التي يطلبها القطاع، مضيفة أن المعبر مفتوح باستمرار لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وإرسال المساعدات.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية أن هناك 26 مستشفى من إجمالي 35 مستشفى بالقطاع قد تعطل عن العمل، بخلاف تدمير 60% من البنى التحتية بالقطاع، بخلاف 6 آلاف مفقود، و16 ألف شهيد و35 ألف جريح، مؤكدة أن العنف الذي تعرض له القطاع تسبب في انهيار جزئي لـ230 ألف منزل بخلاف المنازل التي دمرت بالكامل.