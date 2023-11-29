مركز جراحة الكلى بالمنصورة يعقد أول دورة لمتدربي دول الكومنولث الروسي

ينظم مركز أمراض الكلى والمسالك البولية – جامعة المنصورة، يوم الأحد القادم، فعاليات الدورة التدريبية في أساسيات جراحة المسالك البولية يتم تنظيم الدورة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية – وزارة الخارجية وهي أول دورة من نوعها يحضرها متدربين من مختلف بلدان دول الكومنولث الروسى.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، وتنظيم الدكتور باسم صلاح وديع مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور باسم صلاح وديع مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، أن هذه الدورة التدريبية تمثل امتدادا طبيعيا لجمهورية مصر العربية والقوى الناعمة لها فى مختلف الدول، تلبية لدعوة القيادة السياسية لحث الجامعات بأن يكون لها دور علمى وبحثى وتدريبى على المستوى العالمى والذى يعتبر من أهم الأدوار التي تقدمها جمهورية مصر العربية.

Advertisements

وأشار إلى أن كلية الطب هى منارة علمية وبحثية وتدريبية ومركز جراحة الكلى والمسالك البولية علامة مضيئة فى القطاع الطبي بالجامعة.

وأضاف أن المركز بدأ زراعة الكلى منذ عام 1986 واستطاع إجراء أكثر من 3200 حالة زراعة كلى وهو أعلى معدل بمصر كما يتميز المركز بعلمائه الأجلاء وعلى رأسهم الدكتور محمد غنيم والذين يتميزون بأعلى معدلات نشر دولى فى كبرى المجلات الدولية وأعلى استشهادات مرجعية فى العالم.