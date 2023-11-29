جامعة القاهرة تعلن ضوابط وشكل ورقة أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول

بدأت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت اتخاذ إجراءات استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسى الأول هذا العام لأكثر من 270 ألف طالب وطالبة بكليات ومعاهد الجامعة، وتحديد الإجراءات والضوابط اللازمة وتحديد كل أمور الدعم لتوفير مناخ هادئ أثناء الامتحانات التى ستنطلق مطلع الشهر القادم.

اسئلة امتحانات جامعة القاهرة

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن هناك نظاما للامتحانات داخل الجامعة مطبق منذ أعوام والذي يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.

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موصفات ورقة امتحانات جامعة القاهرة

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

تطوير لوائح كليات جامعة القاهرة

وفى نفس الإطار قرر مجلس جامعة القاهرة إجراء تعديلات لتطوير اللوائح الدراسية بمرحلة البكالوريوس وبرامج الماجستير والدكتوراة والدبلومات المهنية بكليات الآداب والطب والعلاج الطبيعي والهندسة والاقتصاد والطفولة المبكرة والعلوم والزراعة.

يذكر ان مجلس جامعة القاهرة وافق على بروتوكول تعاون بين الجامعة ونقابة الصحفيين بهدف تنظيم دورات تدريبية لأعضاء النقابة والطلاب، وعقد ورش عمل، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما وافق مجلس الجامعة، على إجراء تعديلات في كل من مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة المعلمين بالصين الشعبية، ومذكرة التفاهم بين كلية العلاج الطبيعي والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.