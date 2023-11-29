الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط سيارتي سجائر وسولار مهرب وتجار عملات أجنبية بالقاهرة والأقصر

ضبط سيارتين محملتين
ضبط سيارتين محملتين سجائر وسولار مهرب،فيتو

تمكنت مديرية أمن الأقصر من ضبط سائق أثناء قيادته سيارة "فنطاس" بدائرة قسم شرطة الأقصر بداخلها (2500 لتر سولار "بدون أوراق أو فواتير").
و بمواجهته إعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية  قيام عامل بمكتب شحن "يحمل جنسية أجنبية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد  "بنظام المقاصة"، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذًا من المكتب عمله الكائن بذات الدائرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق- مقيم بمحافظة الدقهلية حال إستقلاله سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته (2750 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع " مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" - مبلغ مالى).

وبسؤاله أقر بأنه يعمل مندوب لدى إحدى الشركات لتجارة السجائر ويقوم بتوزيع السجائر المهربة جمركيًا المضبوطة بحوزته على تجار التجزئة، وأن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الاتجار بالنقد الاجنبي مديرية أمن الأقصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السيدة زينب قسم شرطة التجمع الخامس

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