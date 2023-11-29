رفع 4600 طن قمامة ومخلفات من شوارع وميادين الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب المنصورة وبمدينة طلخا بمشاركة 18وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

نظافة

واستمر تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة..

Advertisements

واوضح الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية انه تم رفع 750 طن قمامه بلديه و120طن اتربه و1200طن ناتج تطهير و2600 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا وذلك بمشاركة 18وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر واجا والمنصوره والسنلاوين وبني عبيد وتمي الامديد ومحله الدمنه وشربين وبلقاس ودكرنس ومنيه النصر وميت سلسيل والكردي وحي شرق حي غرب المنصورة بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

نظافة

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ان الحملة باشرت اعمالها باشراف ومتابعة الاستاذ عصام حجاج مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه مضيفا انه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية وبنطاق مدينة ومركز طلخا.

حملات نظافة

تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق موضحا ان العمل بالحملة استمر بمشاركة عدد 190 معده نظافه ما بين لودر وسيارات نقل قلاب حموله 1 و5 و10 و20 و25 طن قلاب وعدد من المكنسيات وسيارات مياه وذلك باشراف نواب رؤساء المراكز المشار اليها..

وقال رئيس جهاز النظافة ان اعمال الحملة بنطاق المنطقة المركزية شملت رفع كفاءه النظافه العامه بمنطقه عزبه الصفيح وقناه السويس والدراسات وسعد زغلول وبهرند وعزبه الشال وعزبه عقل وشارع الجيش وحرم ترعه المنصوريه بنطاق شرق المنصوره ورفع كفاءه النظافه العامه بشارع جيهان وعبد السلام عارف والترعه وأحمد ماهر والعبور والمجزر وسندوب.

وأيضا حي الجامعه والطريق السريع وكوبري المرور ومبارك وابو الليل والهدي والنور وشارع الجمهوريه والمشايه والجلاء وبورسعيد والطميهي والمدير ومحمد فتحي والسلخانه وعزام والعباسي والنخله والصدر ومشغل وسكه سندوب بنطاق غرب المنصوره، وايضا تم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناه السويس وعبد السلام عارف والجمهوريه وسعد زغلول وتم تقليم الأشجار بالحدائق العامه والمفتوحه بنطاق مدينه المنصوره، كما تم رفع المخلفات الصلبه من علي حرم الطريق السريع اسفل كوبري الجامعه ورفع كفاءه النظافه بالزعفران وابن زيد وتوشكي بنطاق مركز المنصوره، كما تم رفع ناتج التطهير من شارع المقابر ورفع مستوي النظافه العامه بشارع المعاهده بنطاق مدينه طلخا..

حملات نظافة

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول...