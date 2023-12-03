15 سلعة غذائية مصرية تغزو الأسواق الخارجية، أبرزها السكر ومركزات المشروبات الغازية

تسعى الدولة الى تنمية الصادرات المصرية بما ينعكس على الدخل القومى، وأكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان (النواب، الشيوخ)، استهداف التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقية

ويستهدف الترويج تنمية الصادرات المصرية لها من نحو 6 مليار دولار حاليًا لتصل إلى 10 مليارات دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025.



يأتي ذلك في ضوء تفعيل برنامج تنمية الصادرات الصناعية، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية لخطة التنمية الصناعية خلال العام المالي الجاري 2023/2024، في ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل.

وثيقة خطة التنمية



وحسبما تشير وثيقة "خطة التنمية "، يحتل هذا البرنامج اهتماما خاصا في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لاستهداف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية في غضون ثلاثة أعوام قادمة للحد من الاختلال القائم في الميزان التجاري تفيد المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري حدوث طفرة تصديرية خلال عام 21/ 22 بالمقارنة بالعام السابق، مع زيادة الصادرات السلعية الكلية، بمعدل 53%، والصادرات من السلع الصناعية تامة الصنع بمعدل 44%.

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الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي

تعد الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي لإسهامها في إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

مصر تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة المحلية والخارجية

وتمتلك مصر تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة المحلية والخارجية لارتباط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول تتيح نفاذ المنتج المصري إلي مختلف دول العالم,

وتتمتع مصر ببيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، علاوةً على توافر البنية التحتية المناسبة وتعدد مصادر الطاقة والحوافز الاستثمارية الجاذبة والعمالة الفنية الماهرة وتمتع المنتج المصري بالسمعة الطيبة في الأسواق الدولية.

صادرات الصناعات الغذائية خلال الـ 9 شهور من 2023

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 3.9 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 464 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.4 مليار دولار.

وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة. ويأتي ذلك طبقا لأحدث التقارير الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية

أهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر التسعة الأول من عام 2023

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر التسعة الأول من عام 2023

1- جاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المركز الأول بقيمة 394 مليون دولار،.

2- الدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن بقيمة 373 مليون دولار

3- سكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 364 مليون دولار

4-الفراولة المجمدة بقيمة 284 مليون دولار

5- أغذية محضرة للحيوان بقيمة 190 مليون دولار

6- بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 159 مليون دولار

7- خضار مجمد بقيمة 150 مليون دولار

8- محضرات غذائية متنوعة بقيمة 146 مليون دولار

9- شيكولاته بقيمة 128 مليون دولار

10- عصائر بقيمة 125 مليون دولار

11- محضرات خضر ومعلبات 116 مليون دولار

12-خمائر بقيمة 102 مليون دولار

13- زيتون مخلل بقيمة 96 مليون دولار

14- زيوت طعام بقيمة 88 مليون دولار

15- صادرات تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 84 مليون دولار.... وغيرها من المنتجات.