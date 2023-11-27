الإثنين 27 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي ورئيسة المجر يبحثان التعاون في مجالات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات

الرئيس السيسي ورئيسة
الرئيس السيسي ورئيسة المجر، فيتو

تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المجر أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية "كاتالين نوفاك" رئيسة المجر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر، مشيدًا بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.


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الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحادية

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