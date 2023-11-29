الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

النيابة تحقق في انهيار عقار ببولاق أبو العلا

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

 تباشر نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، التحقيقات بعد واقعة انهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء.

 

وتبين انهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقى منه، وتم استخراج طفلة مصابة ونقلها  إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج، وجار البحث عن آخرين وعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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قسم شرطة بولاق أبو العلا نيابة بولاق أبو العلا مديرية أمن القاهرة

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