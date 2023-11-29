النيابة تحقق في انهيار عقار ببولاق أبو العلا

تباشر نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، التحقيقات بعد واقعة انهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء.

وتبين انهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقى منه، وتم استخراج طفلة مصابة ونقلها إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج، وجار البحث عن آخرين وعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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