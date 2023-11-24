أبرزها الالتهاب الرئوي، العلامات الأولي للإصابة بسرطان الرئة

يحدث سرطان الرئة نتيجة نمو الخلايا الضارة فيها، وتشمل العلاجات الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي والإشعاع والأدوية المستهدفة، حيث أدى التقدم في العلاجات إلى انخفاض كبير في وفيات سرطان الرئة في السنوات الأخيرة.

سرطان الرئة, فيتو

ما هو سرطان الرئة؟

سرطان الرئة هو مرض ناجم عن انقسام الخلايا غير المنضبط في الرئتين، وتنقسم الخلايا وتصنع المزيد من النسخ من نفسها كجزء من وظيفتها الطبيعية، ولكن في بعض الأحيان، يحصلون على تغييرات تجعلهم يستمرون في صنع المزيد من أنفسهم عندما لا ينبغي لهم ذلك، وتؤدي الخلايا التالفة التي تنقسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى تكوين كتل أو أورام من الأنسجة التي تمنع الاعضاء من العمل بشكل صحيح في النهاية.

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أعراض سرطان الرئة

تبدو معظم أعراض سرطان الرئة مشابهة لأمراض أخرى أقل خطورة لذلك كثير ما لا تظهر هذه الأعراض حتى يصل المرض إلى مرحلة متقدمة، ولكن بعض الناس لديهم أعراض في المراحل المبكرة، وبالنسبة الذين يعانون من الأعراض، قد تكون واحدة فقط أو عدد قليل منها:

السعال الذي لا يختفي أو يزداد سوءًا بمرور الوقت.

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس.

ألم في الصدر أو عدم الراحة.

الصفير.

سعال الدم.

بحة في الصوت.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب غير المبرر.

الم الكتف.

تورم في الوجه أو الرقبة أو الذراعين أو الجزء العلوي من الصدر (متلازمة الوريد الأجوف العلوي).

حدقة صغيرة وجفن متدلٍ في عين واحدة مع تعرق قليل أو معدوم على هذا الجانب من الوجه (متلازمة هورنر).

العلامات الأولى لسرطان الرئة

قد يكون السعال أو الالتهاب الرئوي الذي يستمر في العودة بعد العلاج في بعض الأحيان علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الرئة (على الرغم من أنه يمكن أن يكون أيضًا علامة على حالات أقل خطورة)، وتشمل العلامات الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة السعال المستمر أو المتفاقم، وضيق التنفس، وألم في الصدر، وبحة في الصوت، أو فقدان الوزن غير المبرر.

واعتمادًا على المكان الذي يبدأ فيه السرطان في الرئة، يمكن أن تحدث بعض هذه الأعراض مبكرًا (في المرحلتين الأولى أو الثانية) ولكنها غالبًا لا تحدث حتى يتقدم السرطان إلى مراحل لاحقة ولهذا السبب من المهم إجراء فحص سرطان الرئة إذا كنت معرضًا لخطر أكبر.

أسباب الإصابة بسرطان الرئة

يكون سرطان الرئة نتيجة عن الخلايا التي تستمر في الانقسام على الرغم من عدم وجود سبب للقيام بذلك، في حين أن انقسام الخلايا هو عملية طبيعية، فإن جميع الخلايا لديها مفتاح إيقاف مدمج يمنعها من الانقسام إلى المزيد من الخلايا أو يتسبب في موتها عند الضرورة ويتم تشغيل مفتاح إيقاف التشغيل عندما تنقسم الخلية عدة مرات أو تحتوي على عدد كبير جدًا من التغييرات.

الخلايا السرطانية هي خلايا طبيعية في الجسم اكتسبت طفرات تؤدي إلى إزالة مفتاح إيقاف التشغيل، تستمر الخلايا في التكاثر، دون رادع، وتتداخل مع الخلايا الطبيعية، ويمكن أن تصل الخلايا السرطانية إلى مجرى الدم أو العقد الليمفاوية وتنتقل إلى أماكن أخرى في الجسم، مما يؤدي إلى نشر الضرر.

لا يعرف العلماء أسباب هذه التغييرات التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان لدى بعض الأشخاص دون غيرهم، ولكن بعض العوامل، بما في ذلك تدخين منتجات التبغ، يمكن أن تعرضك لخطر أكبر لتلف خلاياك الذي يمكن أن يسبب سرطان الرئة.

سرطان الرئة, فيتو

عوامل الخطر لسرطان الرئة

في حين أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، فإن تدخين أي نوع من منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر أو السيجار أو الغليون هو أكبر عامل خطر منفرد، ويقدر الخبراء أن 80% من وفيات سرطان الرئة مرتبطة بالتدخين، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

التعرض لدخان التبغ السلبي.

التعرض للمواد الضارة، مثل تلوث الهواء، والرادون، والأسبستوس، واليورانيوم، وعادم الديزل، والسيليكا، ومنتجات الفحم وغيرها.

وجود علاجات إشعاعية سابقة على الصدى (على سبيل المثال، سرطان الثدي أو سرطان الغدد الليمفاوية).

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة.