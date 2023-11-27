علاج نزيف الأنف في المنزل، ومتى تذهب للطبيب؟

يمكن أن يكون نزيف الأنف مخيفًا، لكنه لا يشير عادةً إلى شيء خطير، ويمكن علاجه في كثير من الأحيان في المنزل، وأثناء نزيف الأنف يتدفق الدم من إحدى فتحتي الأنف أو كلتيهما، ويمكن أن تكون ثقيلة أو خفيفة، وقد تستمر من بضع ثوان إلى 15 دقيقة أو أكثر.

نزيف الأنف، فيتو

كيف تتعامل مع نزيف الأنف

لوقف نزيف الأنف:

اجلس على طاولة، وانحن إلى الأمام واضغط بقوة على الجزء الناعم من أنفك، فوق فتحتي أنفك مباشرةً، لمدة لا تقل عن 10 إلى 15 دقيقة.

انحنِ إلى الأمام وتنفس من خلال فمك – وأبصق أي دم يتجمع في حلقك أو فمك في وعاء؛ لا تبتلع أي دم

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ضع كيسًا من الثلج أو كيسًا من الخضار المجمدة مغطى بمنشفة على جبهتك أو مؤخرة رقبتك

ابقَ واقفًا أو جالسًا، بدلًا من الاستلقاء، لأن ذلك يقلل من ضغط الدم في الأوعية الدموية في أنفك وسيساعد في تقليل المزيد من النزيف.

إذا توقف النزيف في النهاية، فلن تحتاج عادة إلى طلب المشورة الطبية، ولكن في بعض الحالات قد تحتاج إلى مزيد من العلاج من الطبيب العام أو في المستشفى، وفقًا لموقع "Nhs" الطبي.

متى تطلب المشورة الطبية

يجب طلب المساعدة الطبية في الحالات التالية:

استمر النزيف لمدة تزيد عن 20 دقيقة

النزيف حاد وفقدت الكثير من الدم

كنت تواجه صعوبة في التنفس

ابتلاع كمية كبيرة من الدم مما يجعلك تتقيأ

تطور نزيف الأنف بعد التعرض لإصابة خطيرة، مثل حادث سيارة

كنت تتناول دواءً لتسييل الدم مضاد للتخثر) مثل الوارفارين أو تعاني من اضطراب تخثر مثل الهيموفيليا ولا يتوقف النزيف

لديك أعراض فقر الدم، مثل خفقان القلب وضيق التنفس وشحوب البشرة

طفل أقل من عامين يعاني من نزيف في الأنف

لديك نزيف في الأنف يأتي ويذهب بانتظام

أسباب نزيف في الأنف

يمتلئ الجزء الداخلي من الأنف بأوعية دموية صغيرة وحساسة يمكن أن تتضرر وتنزف بسهولة نسبيًا.

وتشمل الأسباب الشائعة لنزيف الأنف ما يلي:

التهاب الأنف بشدة

إصابة طفيفة في الأنف

التغيرات في الرطوبة أو درجة الحرارة مما يؤدي إلى جفاف وتشقق الجزء الداخلي من الأنف

في بعض الأحيان، يمكن أن يأتي النزيف من الأوعية الدموية العميقة داخل الأنف، ويمكن أن يحدث هذا نتيجة لضربة في الرأس أو جراحة أنفية حديثة أو تصلب الشرايين (تصلب الشرايين).

من يصاب بنزيف في الأنف؟

نزيف الأنف شائع إلى حد ما، ويحدث معظم الناس بين الحين والآخر، ويمكن لأي شخص أن يصاب بنزيف في الأنف، لكنه يؤثر في أغلب الأحيان على:

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و10 سنوات

كبار السن

النساء الحوامل

الأشخاص الذين يتناولون أدوية تسييل الدم مثل الأسبرين أو مضادات التخثر، مثل الوارفارين

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم، مثل الهيموفيليا

قد يكون النزيف أيضًا أكثر غزارة أو يستمر لفترة أطول إذا كنت تتناول مضادات التخثر، أو كنت تعاني من اضطراب تخثر الدم، أو كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

نزيف الأنف، فيتو

منع نزيف الأنف

توجد عدة أشياء يمكن القيام بها لمنع نزيف الأنف.

تجنب ملامسة أنف والحفاظ على الأظافر قصيرة

انفخ أنفك بأقل قدر ممكن وبلطف شديد

حافظ على ترطيب المنزل

ارتدِ واقيًا للرأس أثناء الأنشطة التي قد يتعرض فيها أنفك أو رأسك للإصابة

اتبع دائمًا التعليمات المرفقة مع مزيلات احتقان الأنف، فالإفراط في استخدامها يمكن أن يسبب نزيفًا في الأنف.