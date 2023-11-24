الجمعة 24 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض سرطان الدم النقوي المزمن وطرق علاجه

سرطان الدم، فيتو
سرطان الدم، فيتو

سرطان الدم النقوي المزمن (CML)، هو نوع نادر من السرطان يؤثر على نخاع العظم وخلايا الدم البيضاء، ويمكن تشخيصه في أي عمر ولكنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

ويتطور سرطان الدم النخاعي المزمن ببطء، على مدى عدة سنوات، وعادة ما يكون قابلًا للعلاج.

سرطان الدم النقوي المزمن، فيتو

أعراض سرطان الدم النخاعي المزمن

أعراض سرطان الدم النخاعي المزمن (CML) ليست واضحة دائمًا ويمكن أن تكون مشابهة لحالات أخرى.

وقد لا توجد أي أعراض في المراحل المبكرة، ولكن ان ظهرت أعراض، فإنها يمكن أن تشمل:

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الشعور بالتعب أو الضعف

النزيف أو الكدمات بسهولة أو بدون سبب

تبدو البشرة شاحبة أكثر من المعتاد - على الجلد البني أو الأسود قد يكون من الأسهل رؤية ذلك على راحتي اليدين أو داخل الجفون.

الإصابة بالمرض كثيرًا أو قضاء وقت أطول من المعتاد للتعافي من الأمراض

تورم الغدد، عادة في الرقبة والإبطين والفخذ

الأوجاع والآلام في العظام

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

بطن منتفخ - قد يشعر المريض بألم في بطنه، أو عدم الراحة، أو الامتلاء

تعرق ليلي

الصداع

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:

عدم وضوح الرؤية

مفاصل منتفخة أو مؤلمة

من هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم النخاعي المزمن

سرطان الدم النخاعي المزمن (CML) أمر نادر الحدوث، ليس من الواضح دائما ما الذي يسبب ذلك، وفقًا لموقع "Nhs" الطبي.

يمكن لأي شخص أن يصاب به، ولكن قد تكون أكثر عرضة للإصابة به إذا كان عمرك 65 عامًا أو أكثر

العلاجات الرئيسية لسرطان الدم النخاعي المزمن

سرطان الدم النخاعي المزمن (CML) عادة ما يتطور ببطء شديد وقد لا تحتاج إلى العلاج على الفور، يعتمد العلاج على:

المرحلةمن سرطان الدم النخاعي المزمن الخاص بالمريض

العمر

الصح العامة

تشمل عادة أدوية السرطان العلاج الكيميائي وزراعة الخلايا الجذعية، ويتم أيضًا تقديم علاجات للوقاية من الأعراض وإدارتها (تسمى العلاجات الداعمة).

العلاج الرئيسي لسرطان الدم النخاعي المزمن هو الأدوية المستهدفة التي تسمى مثبطات التيروزين كيناز (TKIs).

العلاج الكيميائي

ويستخدم العلاج الكيميائي الأدوية لقتل الخلايا السرطانية.

ويحتاج بعض الأشخاص المصابين بسرطان الدم النخاعي المزمن إلى العلاج الكيميائي، وقد تحتاج إلى العلاج الكيميائي:

للسيطرة على الأعراض.

قبل إجراء عملية زرع الخلايا الجذعية

إذا كان سرطان الدم النخاعي المزمن اي في المرحلة الحادة.

سرطان الدم، فيتو

زرع الخلايا الجذعية

تعمل عملية زرع الخلايا الجذعية على استبدال خلايا الدم التالفة بخلايا سليمة، وقد تحتاج إلى إجراء عملية زرع خلايا جذعية لعلاج سرطان الدم النخاعي المزمن إذا لم تعد أدوية السرطان المستهدفة فعالة في السيطرة على السرطان
السرطان الخاص بك في المرحلة الحادة (الانفجار) أو المرحلة المتسارعة.

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