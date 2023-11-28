الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

هل المضاد الحيوي علاج فعال لدور البرد المنتشر؟

نزلة البر،فيتو
نزلة البر،فيتو

دور البرد المنتشر، تنتشر في هذه الفترة الإصابات بنزلات البرد وزيادة أعراض الرشح والسعال والعطس خاصة بين الأطفال وتعتقد الأمهات أن تناول المضاد الحيوي هو العلاج الفعال لنزلات البرد ويساعد في اختفاء هذه الأعراض.

المضاد الحيوي ليس علاج لأعراض السعال 

وقالت وزارة الصحة أن المضاد الحيوي ليس علاج لأعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة، مشيرة إلى أن المضاد الحيوي علاج فقط للعدوي البكتيرية بينما نزلات البرد والإنفلونزا هي عدوي فيروسية.

وأكدت ضرورة التعامل بحرص مع المضادات الحيوية حتى لا يحدث مقاومة للمضادات الحيوية تصبح غير فعالة في العلاج.

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نزلة البرد

من جانبه قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن الأعراض المنتشرة حاليا بين الأطفال من الصعب تحديد إذا كانت  كورونا أو أي فيروس تنفسي 

وأشار إلى أنه في موسم الشتاء تنتشر 4 انواع من الفيروسات تتشابه فيها  الأعراض  ولا يمكن التمييز بينهم.

وأوضح ان هذه الفيروسات تشمل نزلة البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسي  وفيروس كورونا 

دور البرد المنتشر

وأكد أن 80%  من الحالات تتعافي عن طريق المناعة مشيرا إلى أنه الإنفلونزا مرض سريري يسبب مشاكل تنفسية وآلام في العظام تسبب عدم القدرة على القيام بمهام العمل وايضا ارتفاع في درجة حرارة الجسم إلى 39 درجة. 

وأكد استشاري الحساسية والمناعة ان دور البرد من أعراضه ارتفاع بسيط في الحرارة يصل الى 38 واحتقان بسيط وصداع  ولا يوجد آلام في العظام ويمكن للإنسان المصاب ممارسة أعماله عكس فيروس الإنفلونزا.  

كانت وزارة الصحة، أكدت أنه مع دخول فصل الشتاء يزداد نشاط العديد من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطش أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس.

أنواع الفيروسات التنفسية 

أوضحت أنه يوجد بعض الأنواع التي تنتقل بطرق أخرى مثل اللعاب ومن أشهر هذه الفيروسات (مجموعة فيروسات الأنف Rhino viruses- الإنفلونزا - فيروس كورونا المستجد - الفيروس المخلوي التنفسي- فيروس نظير الإنفلونزا- الفيروس الغدي - فيروس ابشتاین بار).

اكدت انه تتشارك الفيروسات التنفسية في غالبية الأعراض التي تصيب المريض والتي من أكثرها شيوعا: 

العطس

الصداع

التهاب الحلق

سعال

آلام العضلات

انخفاض الشهية

وأوضحت أنه عادة يتعافى معظم الناس من الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي دون الحاجة إلى علاج خاص، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بالأعراض الخطيرة مثل صعوبة التنفس طلب الرعاية الطبية.

وحذرت وزارة الصحة من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية حيث يزيد من مقاومة المضادات الحيوية موضحة بالأمثلة علي ما يقوم به المرضى من استخدام خاطيء من سلوكيات تشمل: 


١-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​


٢-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​
 

٣-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​
 

٤-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​
 

٥-استخدام المضاد الحيوي الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

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٦-تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى.​

 

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