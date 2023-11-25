هل يسبب انحلال البشرة الفقاعي سرطان الجلد، وما هي أعراضه؟

انحلال البشرة الفقاعي هو اضطراب في النسيج الضام يؤدي إلى تقرحات الجلد وتمزقه بسهولة، ويساعد العلاج على منع تكون البثور، والعناية بالبثور والجلد، وعلاج المشاكل الغذائية التي تنشأ من البثور في الفم أو المريء وإدارة الألم.

انحلال البشرة الفقاعي, فيتو

ما هو انحلال البشرة الفقاعي؟

انحلال البشرة الفقاعي (EB) هو مجموعة من الاضطرابات الوراثية (الموروثة) التي تجعل الجلد هشًا ومتقرحًا وممزقًا بسهولة، وتتشكل البثور والقروح عندما تحتك الملابس بالجلد أو عندما تصطدم به، وعادة ما تسبب الحالات الخفيفة من المرض ظهور بثور مؤلمة على اليدين والمرفقين والركبتين والقدمين ومع ذلك، يمكن أن تظهر البثور في أي مكان على الجسم وقد تتراوح الأعراض من خفيفة جدًا إلى شديدة جدًا، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

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تتشكل البثور في بعض الحالات داخل الجسم في أماكن مثل الفم أو المريء أو الأعضاء الداخلية الأخرى أو العينين، وعندما تشفى البثور يمكن أن تسبب ندبات مؤلمة وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي البثور والندبات إلى الإضرار بالأعضاء والأنسجة الداخلية بما يكفي لتكون قاتلة.

أنواع انحلال البشرة الفقاعي

يحتوي انحلال البشرة الفقاعي على أربعة أنواع فرعية أساسية:

انحلال البشرة الفقاعي البسيط (EBS)، EBS هو الشكل الأكثر شيوعًا لانحلال البشرة الفقاعي، ويمكن أن يتراوح من خفيف (غير مؤلم جدًا) إلى شديد (مؤلم جدًا)، وتظهر البثور في الطبقة العليا من الجلد لذلك نادرًا ما تندب البثور بعد شفاءها.

تقاطع انحلال البشرة الفقاعي (JEB)، يتسبب JEB في ظهور بثور في الفم والمجرى الهوائي كما أنه يعد نوع نادر يمكن به أن يتراوح الألم من معتدل إلى شديد.

التصنع انحلال البشرة الفقاعي (DEB)، يتسبب DEB في نمو البثور في الطبقة الوسطى من الجلد، والذي يتراوح به الألم من خفيفة إلى شديدة.

متلازمة كيندلر، في متلازمة كيندلر يمكن أن تتشكل البثور في جميع طبقات الجلد، وتعد احد اندر أنواع انحلال البشرة الفقاعي.

كيف يؤثر انحلال البشرة الفقاعي على الجسم؟

قد تسبب الحالات الشديدة من انحلال البشرة الفقاعي في ظهور بثور في العين، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث ندبات وتشوهات شديدة في الجلد اوالعضلات مما يجعل من الصعب تحريك الاصابع واليدين والقدمين والمفاصل، ويتعرض بعض الأشخاص المصابين لخطر متزايد للإصابة بنوع من سرطان الجلد يسمى سرطان الخلايا الحرشفية.

وتحدث الوفاة أحيانًا لمصابي انحلال البشرة الفقاعي أثناء مرحلة الطفولة بسبب العدوى الشديدة، ومشاكل التنفس بسبب انسداد المسالك الهوائية، والجفاف، وسوء التغذية.

انحلال البشرة الفقاعي, فيتو

أعراض انحلال البشرة الفقاعي

تعتمد علامات وأعراض انحلال البشرة الفقاعي على النوع الذي اصيب به الشخص، وعادةً ما تظهر عندما يكون طفلًا رضيعًا، وتتداخل بعض الأعراض بين الأنواع، وتشمل أعراض انحلال البشرة الفقاعي ما يلي:

ظهور بثور على الجلد (اليدين والقدمين والمرفقين والركبتين) أو داخل الجسم.

مسامير سميكة على راحتي اليدين والقدمين.

فقر الدم (انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء).

أصابع اليدين أو القدمين المندمجة (المتصلة).

تشوه أو سماكة أظافر اليدين والقدمين.

نتوءات بيضاء صغيرة على الجلد.

صعوبة في البلع (عسر البلع).

عدم النمو المتوقع عند الرضيع.

الأسنان التي لا تتطور إلى الحجم المتوقع.