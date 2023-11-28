الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

بمضبوطات بقيمة 21 مليون جنيه، حبس عناصر بؤرة إجرامية مسلحة لتجارة المخدرات بالجيزة

مضبوطات بؤرة إجرامية
مضبوطات بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات.فيتو

قررت النيابة العامة حبس 4 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة ادارة بؤرة إجرامية مسلحة لتجارة المخدرات  تقدر قيمتها بـ 21 مليون جنيه.
  

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصدت نشاط (4 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (16 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 14 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – 3,500 لمخدر البودر – 15000 قرص مخدر) وكذا (سيارة - 2 سلاح أبيض – نظارة ميدان - 4 ميزان حساس – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى).

 

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وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(21,000,000 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

 

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