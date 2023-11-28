الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

حبس تاجري سلاح في سوهاج بحوزتهما ترسانة أسلحة وذخائر

اثنان من العناصر
اثنان من العناصر الإجرامية لتجارة الأسلحة،فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس اثنين من العناصر الاجرامية لتجارة الاسلحة بحوزتهما ترسانة أسلحة وذخائر فى سوهاج قبل ترويجها 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

 

كانت أجهزة الأمن نجحت  فى سقوط أخطر اثنين من العناصر الإجرامية لتجارة الاسلحة بحوزتهما  31 بندقية آلية وطبنجة وذخائر و200 طربة حشيش بـ 6.1 مليون بسوهاج.

 

 

 

 

 

 

        
 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويج المواد المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة سوهاج.

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وتم استهدافهما وضبطهما وهما: (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أخميم.. وبحوزته (29 بندقية آلية - 910 خزينة لبندقية آلية) مخبأة بأماكن سرية داخل سيارة نصف نقل.
 

و(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة سوهاج أول.. وبحوزته (2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 11 خزينة لبندقية آلية – 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما - 4500 قرص لمخدر التامول). 
 

 بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6,100,000) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر اسلحة نارية أسلحة نارية فى سوهاج النيابة العامة مديرية أمن سوهاج

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