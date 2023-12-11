وزارة النقل تضع آليات جديدة لمنع سقوط كباري المشاة.. خبراء: تخضع لمعايير أمان كبيرة والحوادث نتيجة أخطاء فردية

عوامل الأمان بكباري المشاة، أثارت حادثة سقوط كوبري المشاة بشارع أحمدعرابي في المهندسين، القلق لدي المواطنين فيما يتعلق بعوامل الأمان في هذه الكباري في ظل تكرارمثل هذه الحوادث.

وقامت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من خلال مشروعات وزارة النقل بإنشاء العديد من كباري المشاة على الطرق السريعة والمحاور بهدف توفير ممر آمن للمواطنين في عبور الطريق.

وتعتمد معظم كباري المشاة في مصر على جزئين الأول منهم جزء خرساني ثابت يتمثل في وجود عمودين وأكثر على حسب طول الكوبري وجزء آخر معدني يتم تثبيته عليهما، وتتنوع مثل هذه الكباري في العملية الإنشائية حسب حجم الكوبري وضخامته، وغالبًا ما يتم تزويد هذه الكباري في بعض المناطق بمجموعة من السلالم الكهربائية بهدف تيسير صعود المواطن أعلى الكوبري بصورة أسهل وأسرع أو من خلال استخدام المصاعد الكهربائية.

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اللواء عادل الخولي خبير النقل أكد لـ "فيتو" على أن كباري المشاة في مصر يتم تنفيذها بمعدلات أمان كبيرة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والسيارات التي تمر أسفل هذه الكباري، وأن مثل هذه الحوادث تكون نتيجة خطأ فردي وتحدث في العديد من بلدان العالم نتيجة إهمال قائدي مركبات النقل الثقيل.

اللواء عادل الخولي،فيتو

اللواء عادل الخولي: حادثة المهندسين نتيجة خطأ شخصي ليس له علاقة بعوامل الأمان في الكوبري

وأوضح خبير النقل أن تفسيره لحادث سقوط كوبري المشاة بالمهندسين نتج عن عدد من السيناريوهات منها ما يتعلق بوجود عطل فني في السيارة أدي الي عدم غلق صندوق السيارة أو سيناريو آخر يتمثل في عدم اهتمام السائق بغلق صندوق الشاحنة، بالإضافة إلي عدم وعيه بفارق المسافة بين الشاحنة وجسم الكوبري، بالإضافة إلي السرعة العالية التي كانت تسير بها السيارة أسفل موبري المشاة، وهذا ما يؤكد تورط السائق في هذا الحادث، وأن الحادث كان نتيجة خطأ شخصي ليس له علاقة بعوامل الأمان في كوبري المشاة.

وقال الدكتور عادل الخولي أن العملية الفنية التي يتم على أساسها إنشاء كباري المشاة تخضع لمعايير أمان، وأن سرعة السيارة التي قامت بإسقاط الكوبري تخطت السرعة المطلوبة بناءً على ما أوضحته كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث، وأن مثل هذه الكباري يتم توضيح الارتفاعات المسموح بمرورها أسفل هذه الكباري من خلال مجموعة من اللوحات الإرشادية، وأن عملية تصميم مثل هذه الكباري تخضع لدراسات استباقية من أجل تحديد إجراءات إنشاء الكوبري وعوامل الأمان الخاصة به وطبيعة المركبات التي تمر بمنطقة الكوبري.

نفق عبور الأفراد بالجيزة،فيتو

خبير النقل: الأنفاق ليست حلا في القضاء على مثل هذا النوع من الحوادث

وفيما يتعلق باقتراح بعض الخبراء إنشاء أنفاق أسفل الطرق السريعة أو المحاور المرورية كبديل آمن عن إنشاء كباري المشاة من أجل تجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل أكد اللواء عادل الخولي أنها ليست حلا فعالا في بعض المناطق نتيجة تكلفة مثل هذه الأنفاق التي تتعدي بمراحل تكلفة إنشاء كوبري المشاة، بالإضافة الي أن مثل هذه الأنفاق تحتاج الي أنظمة مراقبة طوال الوقت، بالإضافة إلي الحاجة إلي عمليات تنظيف مستمرة على عكس كباري المشاة.

عوامل تجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل

وأشار خبير النقل إلي أن تجنب مثل هذه الحوادث يتمثل في التركيز على مجموعة من العوامل أهمها.

- الإسراع في تطبيق منظومة ITS لمراقبة الطرق والكباري في مصر.

- الإعلان عن العقوبات الخاصة بمثل هذه الحوادث كحل رادع لكافة السائقين.

- تشديد الرقابة على سائقي شاحنات النقل الثقل.

- تطبيق معايير الأمان في عمليات سير مركبات النقل الثقيل.

- تقنين أوضاع سائقي مركبات الثقل وعربات نقل الركاب في إطار منظومة مراقبة الطرق الجديدة.

واختتم اللواء عادل الخولي حديته بأن منظومة النقل الثقل في مصر تحتاج الي إعادة هيكلي مرة أخرى لأن مثل هذه الشاحنات يتم منعها من الدخول الي العاصمة أو المدن نهارًا مما يؤدي لبذل سائقي المركبات مجهودا فادحا في الانتظار على مداخل المدن بالإضافة إلي تكدس هذه السيارات بأعداد كبيرة أمام مداخل المد ومع فتح معابر دخول السيارات يودي الي حدوث العديد من الكوارث نتيجة سرعة هذه المركبات في التحرك في وقت واحد،ويتمثل الحل الأمثل لهذه المركبات في دخول سيارات النقل الثقيل على مدار اليوم بصورة تنظيمية أكثر تساعد في الحفاظ على سرعة هذه المركبات داخل المدن والمحافظات بدلا من تكدسها الأمرالذي يدفع بعض السائقين إلي القيادة بسرعة عالية من أجل الذهاب والعودة قبل غلق المنفذ.

النيابة العامة: اصطدام صندوق السيارة بجسم للكوبري أدي إلي سقوط جزء منه

وكانت تحريات النيابة العامة فيما يتعلق بحادثة سقوط كوبري عرابي أثبتت أن السيارة التي قامت بعملية إسقاط الكوبري كانت محملة بمواد أسفلتية وعقب تفريغ السائق للحمولة باتجاه شارع السودان ترك "صندوق القلاب" مفتوحًا ومع مرور السائق من الشارع اصطدام صندوق السيارة بشدة بالجسم المعدني للكوبري مما أدي إلي سقوط جزء من الكوبري وظل الجزء الأخر معلق في الهواء.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة بالإضافة الي تشكيل لجنة فنية من مهندسي هيئة الطرق والكباري،لفحص الكوبري وتوضيح الأسباب التي أدت هذا الانهيار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

واستعانت الحماية المدنية بعدد من الأوناش، بهدف إعادة الجزء المنهار من الكوبري مرة أخرى، من أجل عودة الحركة المرورية الي الشارع مرة أخري، وتسهيل مرور السيارات والمواطنين أعلى الكوبري.

منظومة ITS،فيتو

مزايا منظومة ITS تحصيل الغرامة فوريًا عن طريق المحافظ الألكترونية

تعد منظومة ITS التى تسعي وزارة النقل الي تطبيقها على المحاور والطرق الرئيسية من أحدث أنظمة المراقبة والمتابعة،وتقوم فكرة المنظومة ITS الذكية على تواجد مجموع من الكاميرات متصلة بغرفة تحكم مركزية وتستخدم هذه المنظومة مجموعة من الرادارات الفرنسية الحديثة ترصد المخالفات في نفس الوقت ويتم إرسال رسالة نصية للمخالف فور التقاط المخالفة ويتم تحصل قيمة المخالفة فورًا من خلال المحافظ الإلكترونية وتهدف المنظومة الي أستعادة السيطرة الكامل على الطرق السريعة من أجل تجنب الحوادث المرورية وتيسر عبور السيارات.

تتميزهذه المنظومة بقدرتها على متابعة الحوادث على الطرق وربطها مع نقاط الإسعاف لسرعة التدخل، كما تعمل المنظومة على رصد التغيرات الجوية ومتابعة حالة الجو أثناء السيول والأمطار بالإضافة الى التعرف على اللوحات المرخصة وغير المرخصة والسيارات المسروقة والمبلغ عنها والتواصل مع أقرب نقطة وكمين.

غرفة مراقبة مركزية بالعاصمة الإدارية لمتابعة الطرق والكباري في جميع أنحاء مصر

وتم ربط منظومة ITS الذكية بغرفة عمليات ومراقبة تم تنفيذها داخل العاصمة الإدارة، تسطيع الدولة من خلالها متابعة الطرق الداخلة في جميع أنحاء الدولة بادارة من وزارة النقل والداخلية على مدار الساعة تقوم الغرف برصد كافة المخالفات والتكدسات على الطرق ومتابعة للأحوال الجوية وتمركز نقاط الإسعاف والأكمنة المرورية.