فيديو يرصد هلع المواطنين أثناء سقوط كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي

رصدت كاميرات المراقبة المحيطة بمكان حادث تصادم سيارة نقل بكوبري مشاة في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، هلع وذعر المواطنين لحظة سقوط الكوبري.

ودفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات لرفع الكوبرى عقب اصطدام سيارة نقل به، حيث لم يتسبب سقوطه في أي وفيات إلى الآن.

وكشف تحقيقات النيابة العامة أن سائق السيارة النقل اصطدم بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء، ففر السائق هاربا عقب حدوث الانهيار.

\

Advertisements

وأظهرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن السيارة كانت محملة بالأسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وتشكيل لجنة فنية من مهندسي هيئة الطرق والكباري، لفحص الكوبري وبيان أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الحماية المدنية جهودها لإعادة حركة المرور عقب عرقلتها، بسبب انهيار جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة.

واستعانت الحماية المدنية بعدد من الأوناش، لإعادة الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، مما أعاق الحركة المرورية في الطريق.

وأنقذت العناية الإلهية 5 مواطنين من سقوط الكوبرى عليهم والهروب من مكان سقوطه.