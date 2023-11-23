الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

لحظة رفع كوبري أحمد عرابي بعد سقوطه (فيديو وصور)

رفع كوبري المشاة
رفع كوبري المشاة بأحمد عرابي، فيتو

 قامت الأجهزة المعنية، برفع كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، وذلك بعد سقوطه بعد اصطدام سيارة نقل به.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحفظت على سائق السيارة النقل المتسبب في سقوط جزئي لكوبري المشاة بعد اصطدامه به بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين.

 ودفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات لرفع الكوبرى عقب اصطدام سيارة نقل به، حيث لم يتسبب سقوطه في أي وفيات إلى الآن.

وكشف تحقيقات النيابة العامة أن سائق السيارة النقل اصطدم بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء، ففر السائق هاربا عقب حدوث الانهيار.

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 وأظهرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن السيارة كانت محملة بالأسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء.

 وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وتشكيل لجنة فنية من مهندسي هيئة الطرق والكباري، لفحص الكوبري وبيان أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتكثف الحماية المدنية جهودها لإعادة حركة المرور عقب عرقلتها، بسبب انهيار جزء من كوبري المشاة في شارع  أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة.

 واستعانت الحماية المدنية بعدد من الأوناش، لإعادة الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، مما أعاق الحركة المرورية في الطريق.

وأنقذت العناية الإلهية 5 مواطنين من سقوط الكوبرى عليهم والهروب من مكان سقوطه.

 

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الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة شارع احمد عرابي بمنطقة المهندسين كوبري احمد عرابي كوبري المشاه انهيار كوبري مشاة احمد عرابي

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