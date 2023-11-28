اختتمت فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية التي أقيمت على مدار يومي ٢٦ - ٢٧ نوفمبر الجاري بجامعة حلوان، ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا "دورة الشهيد الرفاعي 51" بمشاركة (٥٥) طالبًا وطالبة من ٢٠ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، و(٢٢) مشرفا ومشرفة، ومدربًا.

برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة.. إعلان نتائج بطولة الألعاب الإلكترونية بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

وذلك تحت رعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

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بطولة الألعاب الإلكترونية

و قد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج الطالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ رييان خالد أحمد، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة/ مريم أحمد إبراهيم أحمد، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالبة/ يارا خالد محمد عبدالباري، جامعة حلوان.

** نتائج الطلبة:

-المركز الأول: الطالب/ محمد وائل، جامعة الدلتا.

- المركز الثانى: الطالب/ بيشوي فايز، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالب/ فارس عبدالعليم نعنوش، جامعة السلام.