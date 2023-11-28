ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية

شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الرياضي) جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية والمقامة بمحافظة الإسكندرية في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات جامعات مصر" وذلك في ألعاب الكرة الطائرة والقدم الخماسي وتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوي والجمباز والكاراتيه.

ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركةجامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية

جامعة عين شمس

ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعه عين شمس وفي اطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الطلابي ومساعدة الطلاب على الانخراط في الأنشطة الطلابية.



وحصلت جامعة عين شمس علي النتائج التالية

المركز الأول والميدالية الذهبية في الكرة الطائرة كما حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في تنس الطاولة وحصلت في ألعاب القوي على المركز الثاني والميدالية الفضية،المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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وفي سياق آخر استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، لو شون شنغ الوزير مفوض التعليمي مدير المكتب التعليمي والعلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية في التخصصات العلمية المختلفة، وذلك بحضور أ.د. ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس،وأ.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل الوزير مفوض التعليمي مدير المكتب التعليمي والعلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية

وقد استهلّ لو شون شنغ حديثه بتقديم تهنئة السفارة الصينية بالقاهرة للسيد. أ.د. رئيس الجامعة بمناسبة تولي منصب رئيس الجامعة متمنيا لسيادته التوفيق والسداد، ثم استعرض التعاون العلمي بين جامعة عين شمس وعدد من الجامعات الصينية في قطاع العلوم الهندسية والعلوم الطبية والعلوم الإنسانية خلال السنوات الماضية، مؤكدا على رغبة وزارة التعليم الصينية على تعزيز وتطوير التعليم التعاون مع جامعة عين شمس بعد الزيارة الناجحة التي قام بها تشن جيا نائب وزير التعليم الصيني في أكتوبر الماضي والتي تعرف من خلالها على الإمكانات والموارد المادية والبشرية الهائلة لجامعة عين شمس والبرامج العلمية في التخصصات المختلفة.